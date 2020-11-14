Коронавірус 14 листопада побив рекорди в семи областях України

У суботу, 14 листопада, COVID-19 встановив нові антирекорди за кількістю нових заражень і летальних випадків, не тільки по Україні в цілому, але і 9 областях зокрема.

Про це йдеться у зведенні РНБО.

За останні 10 днів рекорд кількості нових заражених за добу побили 5 областей України:

Одеська (758 після 628 добою раніше)

Тернопільська (318 після 214)

Донецька (607 після 547)

Черкаська (642 після 350)

Луганська (140 після 118)

Ще дві області побили свої рекорди смертності за останні 10 днів:

Житомирська (16 після 10)

Запорізька (12 після 9)

Дві області повторили попередній рекорд смертності: Рівненська (8), Івано-Франківська (7).

Нагадаємо, українська фармацевтична компанія "Біофарма" завершила випробування препарату Біовен (імуноглобулін), який допоможе знизити смертність від COVID-19 в чотири рази.