Коронавірус 14 листопада побив рекорди в семи областях України

У суботу, 14 листопада, COVID-19 встановив нові антирекорди за кількістю нових заражень і летальних випадків, не тільки по Україні в цілому, але і 9 областях зокрема.
Про це йдеться у зведенні РНБО.
За останні 10 днів рекорд кількості нових заражених за добу побили 5 областей України:
Ще дві області побили свої рекорди смертності за останні 10 днів:
Дві області повторили попередній рекорд смертності: Рівненська (8), Івано-Франківська (7).
Нагадаємо, українська фармацевтична компанія "Біофарма" завершила випробування препарату Біовен (імуноглобулін), який допоможе знизити смертність від COVID-19 в чотири рази.