З'явилися хороші новини про ситуацію з коронавірусом в регіонах України

У неділю, 22 листопада, жодна область України не поставила рекорд COVID-19 за добу, хоча раніше і на вихідних фіксувалися максимальні числа нових випадків і жертв коронавірусу.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення COVID-19, який здійснює РНБО.

В Україні на ранок 22 листопада зафіксували 12 079 нових випадків коронавірусу, 138 летальних випадків, при цьому, було госпіталізовано 1134 людини, а число видужалих пацієнтів - 4604.

Наблизилися до антирекорду, але не побили його, чотири області.

За кількістю заражень:

Київська (сьогодні 1199, поточний антирекорд за останні 10 днів – 1391 випадок);

Кіровоградська (116 - 121).

До рекорду за смертністю наблизилася Чернігівська область. Сьогодні, як і 18 листопада, в області померла від коронавірусу померла одна людина.

Майже досягла рекорду і за смертністю, і за зараженнями, Івано-Франківська область:

За кількістю заражень сьогодні 554, антирекорд 621;

За кількістю смертей сьогодні 8, як і 20 листопада.

Відзначимо, що з огляду на існуючі тенденції, нове різке збільшення числа випадків очікується вранці у вівторок, 24 листопада.