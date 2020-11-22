З'явилися хороші новини про ситуацію з коронавірусом в регіонах України

У неділю, 22 листопада, жодна область України не поставила рекорд COVID-19 за добу, хоча раніше і на вихідних фіксувалися максимальні числа нових випадків і жертв коронавірусу.
Про це свідчать дані системи моніторингу поширення COVID-19, який здійснює РНБО.
В Україні на ранок 22 листопада зафіксували 12 079 нових випадків коронавірусу, 138 летальних випадків, при цьому, було госпіталізовано 1134 людини, а число видужалих пацієнтів - 4604.
Наблизилися до антирекорду, але не побили його, чотири області.
За кількістю заражень:
До рекорду за смертністю наблизилася Чернігівська область. Сьогодні, як і 18 листопада, в області померла від коронавірусу померла одна людина.
Майже досягла рекорду і за смертністю, і за зараженнями, Івано-Франківська область:
Відзначимо, що з огляду на існуючі тенденції, нове різке збільшення числа випадків очікується вранці у вівторок, 24 листопада.