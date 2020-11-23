Уже понад 11 тисяч хворих померло від COVID-19 в Україні

В Україні продовжує поширюватися коронавірус. Так, на ранок 23 листопада в країні зафіксували 10 945 нових випадків коронавірусної хвороби. За минулу добу кількість померлих становила 124 особи.
Про це повідомляє статистика РНБО.
Таким чином за минулі 24 години:
одужали 4 143 чоловік,
хворіє 6 678 людини,
підозри 10 647 чоловік.
З початку пандемії в Україні:
635 689 випадків зараження,
летальних випадків 11 075,
одужали 291 060 чоловік,
717 920 підозр.
За останню добу найбільшу кількість випадків коронавірусу зафіксували в:
місті Київ - (1212 випадків),
Дніпропетровській обл. - (1093 випадки),
Київській обл. - (870 випадків),
Житомирській обл. - (812 випадків).