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Уже понад 11 тисяч хворих померло від COVID-19 в Україні

Уже понад 11 тисяч хворих померло від COVID-19 в Україні
09:19 Сьогодні Телеграф Фото: twitter

В Україні продовжує поширюватися коронавірус. Так, на ранок 23 листопада в країні зафіксували 10 945 нових випадків коронавірусної хвороби. За минулу добу кількість померлих становила 124 особи.

Про це повідомляє статистика РНБО.

Таким чином за минулі 24 години:

  • одужали 4 143 чоловік,

  • хворіє 6 678 людини,

  • підозри 10 647 чоловік.

З початку пандемії в Україні:

  • 635 689 випадків зараження,

  • летальних випадків 11 075,

  • одужали 291 060 чоловік,

  • 717 920 підозр.

За останню добу найбільшу кількість випадків коронавірусу зафіксували в:

  • місті Київ - (1212 випадків),

  • Дніпропетровській обл. - (1093 випадки),

  • Київській обл. - (870 випадків),

  • Житомирській обл. - (812 випадків).

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Все по темі:

Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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