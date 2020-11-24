В Україні знову більше 12 тисяч нових випадків коронавірусу за добу

В Україні продовжує поширюватися коронавірус. Так, на ранок 24 листопада в країні за добу вже підтвердили 12 287 нових випадків захворювання.

Про це повідомили в телеграм-каналі Київ Зараз.

Таким чином, за минулу добу:

нових випадків 12 287,

одужали 8 298 осіб,

померло 188 пацієнтів.

У той же час з початку пандемії в Україні зафіксували:

647 976 випадків зараження,

11 263 летальних випадків,

299 358 пацієнтів вилікувалися.

У столиці України, місті Київ за минулі 24 години зафіксували 1 422 нових випадки коронавірусу, в Київській області - 1 089 випадків.

Варто відзначити, що президент України Володимир Зеленський, а також глава Офісу президента Андрій Єрмак, 23 листопада вилікувалися від COVID-19.