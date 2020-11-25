В Україні майже 14 тисяч нових випадків коронавірусу: в яких областях погіршується ситуація

Станом на ранок 25 листопада в Україні все ще поширюється пандемія коронавірусу. Таким чином, за останню добу зафіксували 13 882 нових випадків захворювання.

Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов в Фейсбук.

Зокрема, захворіли 684 дитини і 615 медпрацівників.

За минулу добу:

шпиталізовано - 1 818 осіб;

летальних випадків - 229;

видужали - 8 420 осіб;

тестувань - 75 396 (в тому числі методом ПЛР - 45438, методом ІФА - 29958).

З початку пандемії в Україні:

захворіло - 661 858 осіб;

видужали - 307 778 осіб;

летальних випадків - 11 492;

проведено ПЛР-тестів - 4 324 463.

За останні 24 години найбільшу кількість випадків COVID-19 зафіксували в Дніпропетровській (1 255), Запорізькій (1086), м. Київ (980), Одеській (976) та Київській (961) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

Київ - 62 620 випадків;

Вінницька область - 15 984 випадки;

Волинська область - 22 516 випадків;

Дніпропетровська область - 31 861 випадок;

Донецька область - 20 868 випадків;

Житомирська область - 27 368 випадків;

Закарпатська область - 22 150 випадків;

Запорізька область - 26 328 випадків;

Івано-Франківська область - 33 409 випадків;

Київська область - 33262 випадки;

Кіровоградська область - 4557 випадків;

Луганська область - 5793 випадки;

Львівська область - 42 874 випадки;

Миколаївська область - 16 229 випадків;

Одеська область - 39742 випадки;

Полтавська область - 19 679 випадків;

Рівненська область - 28 860 випадків;

Сумська область - 24 811 випадків;

Тернопільська область - 26 329 випадків;

Харківська область - 52 538 випадків;

Херсонська область - 9141 випадок;

Хмельницька область - 27 114 випадків;

Черкаська область - 19 826 випадків;

Чернівецька область - 32 067 випадків;

Чернігівська область - 15 932 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.