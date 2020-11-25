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В Україні майже 14 тисяч нових випадків коронавірусу: в яких областях погіршується ситуація

В Україні майже 14 тисяч нових випадків коронавірусу: в яких областях погіршується ситуація
Оновлено 09:39 Сьогодні Телеграф Фото: facebook

Станом на ранок 25 листопада в Україні все ще поширюється пандемія коронавірусу. Таким чином, за останню добу зафіксували 13 882 нових випадків захворювання.

Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов в Фейсбук.

Зокрема, захворіли 684 дитини і 615 медпрацівників.

За минулу добу:

  • шпиталізовано - 1 818 осіб;

  • летальних випадків - 229;

  • видужали - 8 420 осіб;

  • тестувань - 75 396 (в тому числі методом ПЛР - 45438, методом ІФА - 29958).

З початку пандемії в Україні:

  • захворіло - 661 858 осіб;

  • видужали - 307 778 осіб;

  • летальних випадків - 11 492;

  • проведено ПЛР-тестів - 4 324 463.

За останні 24 години найбільшу кількість випадків COVID-19 зафіксували в Дніпропетровській (1 255), Запорізькій (1086), м. Київ (980), Одеській (976) та Київській (961) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ - 62 620 випадків;

  • Вінницька область - 15 984 випадки;

  • Волинська область - 22 516 випадків;

  • Дніпропетровська область - 31 861 випадок;

  • Донецька область - 20 868 випадків;

  • Житомирська область - 27 368 випадків;

  • Закарпатська область - 22 150 випадків;

  • Запорізька область - 26 328 випадків;

  • Івано-Франківська область - 33 409 випадків;

  • Київська область - 33262 випадки;

  • Кіровоградська область - 4557 випадків;

  • Луганська область - 5793 випадки;

  • Львівська область - 42 874 випадки;

  • Миколаївська область - 16 229 випадків;

  • Одеська область - 39742 випадки;

  • Полтавська область - 19 679 випадків;

  • Рівненська область - 28 860 випадків;

  • Сумська область - 24 811 випадків;

  • Тернопільська область - 26 329 випадків;

  • Харківська область - 52 538 випадків;

  • Херсонська область - 9141 випадок;

  • Хмельницька область - 27 114 випадків;

  • Черкаська область - 19 826 випадків;

  • Чернівецька область - 32 067 випадків;

  • Чернігівська область - 15 932 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

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Все по темі:

Україна, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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