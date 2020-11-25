В Україні майже 14 тисяч нових випадків коронавірусу: в яких областях погіршується ситуація

Станом на ранок 25 листопада в Україні все ще поширюється пандемія коронавірусу. Таким чином, за останню добу зафіксували 13 882 нових випадків захворювання.
Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов в Фейсбук.
Зокрема, захворіли 684 дитини і 615 медпрацівників.
За минулу добу:
шпиталізовано - 1 818 осіб;
летальних випадків - 229;
видужали - 8 420 осіб;
тестувань - 75 396 (в тому числі методом ПЛР - 45438, методом ІФА - 29958).
З початку пандемії в Україні:
захворіло - 661 858 осіб;
видужали - 307 778 осіб;
летальних випадків - 11 492;
проведено ПЛР-тестів - 4 324 463.
За останні 24 години найбільшу кількість випадків COVID-19 зафіксували в Дніпропетровській (1 255), Запорізькій (1086), м. Київ (980), Одеській (976) та Київській (961) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
Київ - 62 620 випадків;
Вінницька область - 15 984 випадки;
Волинська область - 22 516 випадків;
Дніпропетровська область - 31 861 випадок;
Донецька область - 20 868 випадків;
Житомирська область - 27 368 випадків;
Закарпатська область - 22 150 випадків;
Запорізька область - 26 328 випадків;
Івано-Франківська область - 33 409 випадків;
Київська область - 33262 випадки;
Кіровоградська область - 4557 випадків;
Луганська область - 5793 випадки;
Львівська область - 42 874 випадки;
Миколаївська область - 16 229 випадків;
Одеська область - 39742 випадки;
Полтавська область - 19 679 випадків;
Рівненська область - 28 860 випадків;
Сумська область - 24 811 випадків;
Тернопільська область - 26 329 випадків;
Харківська область - 52 538 випадків;
Херсонська область - 9141 випадок;
Хмельницька область - 27 114 випадків;
Черкаська область - 19 826 випадків;
Чернівецька область - 32 067 випадків;
Чернігівська область - 15 932 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.