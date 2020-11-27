У трьох областях України в листопаді помітно покращилася ситуація з COVID-19

Незважаючи на те, що на ранок п'ятниці, 27 листопада, в Україні встановлено новий антирекорд за кількістю хворих на коронавірус - 16 218 нових випадків за добу, не можна не помітити і позитивну динаміку.

Так, судячи зі статистики, опублікованої РНБО, в Харківській, Житомирській та Закарпатській областях співвідношення хворих до видужалих знизилося протягом місяця. Тобто, судячи з інфографіки, число видужалих явно перевищує число хворих.

Аналогічна ситуація спостерігається в Луганській, Полтавській, Херсонській та Чернівецькій областях. Правда тут, цей показник набагато нижче, ніж в областях, зазначених вище.

У той же час не може не радувати і той факт, що дві області з цього списку - Закарпатська та Чернівецька з початку пандемії коронавірусу були лідерами антирейтингу за кількістю хворих.