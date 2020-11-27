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Степанов назвав терміни, коли Україна побачить ефект карантину замість нових рекордів COVID-19

Степанов назвав терміни, коли Україна побачить ефект карантину замість нових рекордів COVID-19
Оновлено 13:28 Сьогодні Телеграф Фото: twitter

У зв'язку з пандемією коронавірусу в Україні, владою був введений "карантин вихідного дня". Таким чином, вже з грудня можна буде оцінити ефект від дії цього карантину.

Таку думку озвучив глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов, під час брифінгу.

За його словами, локдаун вихідного дня повинен був уповільнити стрімке зростання захворюваності на коронавірус за умови дотримання обмежень.

У той же час варто звернути увагу, що за останні дні, а саме 25, 26 листопада, в Україні були встановлені відразу два антирекорди із захворюваності поспіль, (15 331 в середу і 16 218 у четвер).

Варто відзначити, що в Україні влада вже готується ввести повний локдаун.

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Все по темі:

МОЗ, Максим Степанов, Україна, Коронавірус, Covid-19, Карантин вихідного дня.

Автор:

Телеграф
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