Коронавірус за добу змогли перемогти більше 10 тисяч українців

Станом на ранок 1 грудня в Україні продовжує поширюватися підступний коронавірус. Таким чином за минулі 24 години в країні виявили 12 498 нових випадків COVID. У той же час, страшне захворювання за добу змогли побороти більше 10 тис українців.

Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці в Фейсбук.

За минулу добу в Україні:

госпіталізували - 1 470 осіб;

померло - 221;

видужало - 10 023 людини;

провели тестувань за добу - 62 327 (в тому числі методом ПЛР - 33 817, методом ІФА - 28 510).

З початку пандемії:

захворіли - 745 123 особи;

видужала - 355 172 особи;

летальних випадків - 12 548;

провели ПЛР-тестів - 4 562 589.

За минулі 24 години найбільшу кількість випадків коронавірусу зареєстрували в місті Київ (1799), Одеській (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) та Львівській (813) областях.

Ситуація з коронавірусом в регіонах:

Київ - 72 277 випадків;

Вінницька обл. - 17 569 випадків;

Волинська обл. - 24 483 випадки;

Дніпропетровська область. - 39 659 випадків;

Донецька обл. - 23 157 випадків;

Житомирська обл. - 30 100 випадків;

Закарпатська обл. - 23 438 випадків;

Запорізька обл. - 31 608 випадків;

Івано-Франківська обл. - 37 017 випадків;

Київська обл. - 38 528 випадків;

Кіровоградська обл. - 5382 випадки;

Луганська обл. - 6350 випадків;

Львівська обл. - 46 891 випадок;

Миколаївська обл. - 18 985 випадків;

Одеська обл. - 45 838 випадків;

Полтавська обл. - 22 763 випадки;

Рівненська обл. - 31 283 випадки;

Сумська обл. - 29 627 випадків;

Тернопільська обл. - 28 095 випадків;

Харківська обл. - 55 702 випадки;

Херсонська обл. - 10 371 випадок;

Хмельницька обл. - 29 751 випадок;

Черкаська обл. - 23 590 випадків;

Чернівецька обл. - 33942 випадки;

Чернігівська обл. - 18 717 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.