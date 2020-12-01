Коронавірус за добу змогли перемогти більше 10 тисяч українців

Станом на ранок 1 грудня в Україні продовжує поширюватися підступний коронавірус. Таким чином за минулі 24 години в країні виявили 12 498 нових випадків COVID. У той же час, страшне захворювання за добу змогли побороти більше 10 тис українців.
Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці в Фейсбук.
За минулу добу в Україні:
- госпіталізували - 1 470 осіб;
- померло - 221;
- видужало - 10 023 людини;
- провели тестувань за добу - 62 327 (в тому числі методом ПЛР - 33 817, методом ІФА - 28 510).
З початку пандемії:
- захворіли - 745 123 особи;
- видужала - 355 172 особи;
- летальних випадків - 12 548;
- провели ПЛР-тестів - 4 562 589.
За минулі 24 години найбільшу кількість випадків коронавірусу зареєстрували в місті Київ (1799), Одеській (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) та Львівській (813) областях.
Ситуація з коронавірусом в регіонах:
- Київ - 72 277 випадків;
- Вінницька обл. - 17 569 випадків;
- Волинська обл. - 24 483 випадки;
- Дніпропетровська область. - 39 659 випадків;
- Донецька обл. - 23 157 випадків;
- Житомирська обл. - 30 100 випадків;
- Закарпатська обл. - 23 438 випадків;
- Запорізька обл. - 31 608 випадків;
- Івано-Франківська обл. - 37 017 випадків;
- Київська обл. - 38 528 випадків;
- Кіровоградська обл. - 5382 випадки;
- Луганська обл. - 6350 випадків;
- Львівська обл. - 46 891 випадок;
- Миколаївська обл. - 18 985 випадків;
- Одеська обл. - 45 838 випадків;
- Полтавська обл. - 22 763 випадки;
- Рівненська обл. - 31 283 випадки;
- Сумська обл. - 29 627 випадків;
- Тернопільська обл. - 28 095 випадків;
- Харківська обл. - 55 702 випадки;
- Херсонська обл. - 10 371 випадок;
- Хмельницька обл. - 29 751 випадок;
- Черкаська обл. - 23 590 випадків;
- Чернівецька обл. - 33942 випадки;
- Чернігівська обл. - 18 717 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.