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Коронавірус за добу змогли перемогти більше 10 тисяч українців
Коронавірус за добу змогли перемогти більше 10 тисяч українців

Коронавірус за добу змогли перемогти більше 10 тисяч українців

Коронавірус за добу змогли перемогти більше 10 тисяч українців
Оновлено 09:10 Сьогодні Телеграф Фото: twitter

Станом на ранок 1 грудня в Україні продовжує поширюватися підступний коронавірус. Таким чином за минулі 24 години в країні виявили 12 498 нових випадків COVID. У той же час, страшне захворювання за добу змогли побороти більше 10 тис українців.

Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці в Фейсбук.

За минулу добу в Україні:

  • госпіталізували - 1 470 осіб;
  • померло - 221;
  • видужало - 10 023 людини;
  • провели тестувань за добу - 62 327 (в тому числі методом ПЛР - 33 817, методом ІФА - 28 510).

З початку пандемії:

  • захворіли - 745 123 особи;
  • видужала - 355 172 особи;
  • летальних випадків - 12 548;
  • провели ПЛР-тестів - 4 562 589.

За минулі 24 години найбільшу кількість випадків коронавірусу зареєстрували в місті Київ (1799), Одеській (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) та Львівській (813) областях.

Ситуація з коронавірусом в регіонах:

  • Київ - 72 277 випадків;
  • Вінницька обл. - 17 569 випадків;
  • Волинська обл. - 24 483 випадки;
  • Дніпропетровська область. - 39 659 випадків;
  • Донецька обл. - 23 157 випадків;
  • Житомирська обл. - 30 100 випадків;
  • Закарпатська обл. - 23 438 випадків;
  • Запорізька обл. - 31 608 випадків;
  • Івано-Франківська обл. - 37 017 випадків;
  • Київська обл. - 38 528 випадків;
  • Кіровоградська обл. - 5382 випадки;
  • Луганська обл. - 6350 випадків;
  • Львівська обл. - 46 891 випадок;
  • Миколаївська обл. - 18 985 випадків;
  • Одеська обл. - 45 838 випадків;
  • Полтавська обл. - 22 763 випадки;
  • Рівненська обл. - 31 283 випадки;
  • Сумська обл. - 29 627 випадків;
  • Тернопільська обл. - 28 095 випадків;
  • Харківська обл. - 55 702 випадки;
  • Херсонська обл. - 10 371 випадок;
  • Хмельницька обл. - 29 751 випадок;
  • Черкаська обл. - 23 590 випадків;
  • Чернівецька обл. - 33942 випадки;
  • Чернігівська обл. - 18 717 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

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Все по темі:

МОЗ, Україна, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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