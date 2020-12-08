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Вівторок, 08.12.2020
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В Україні різко підскочила кількість випадків коронавірусу: за добу понад 10 тисяч нових хворих
В Україні різко підскочила кількість випадків коронавірусу: за добу понад 10 тисяч нових хворих

В Україні різко підскочила кількість випадків коронавірусу: за добу понад 10 тисяч нових хворих

В Україні різко підскочила кількість випадків коронавірусу: за добу понад 10 тисяч нових хворих
Оновлено 09:11 Сьогодні Телеграф

Станом на ранок 8 грудня в Україні зафіксували 10 811 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 520 дітей і 512 медпрацівників.

Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов.

Варто зазначити що в порівнянні з даними за 7 грудня, коли було зафіксовано 8 641 новий випадок, різниця становить аж 2 170 осіб.

За минулу добу:

  • госпіталізовані - 1319 чоловік;

  • летальних випадків - 195;

  • одужали - 12860 осіб;

  • проведено тестувань за добу - 55 070 (в тому числі методом ПЛР - 30718, методом ІФА - 24352).

З початку пандемії в Україні

  • захворіло - 832 758 осіб;

  • одужали - 436 564 особи;

  • летальних випадків - 13 928;

  • проведено ПЛР-тестів - 4838679.

За останні 24 години найбільша кількість зафіксованих випадків в місті Київ (1 475), Одеській (1043), Запорізькій (948), Полтавській (916) та Черкаській (746) областях.

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Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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