В Україні різко підскочила кількість випадків коронавірусу: за добу понад 10 тисяч нових хворих

Станом на ранок 8 грудня в Україні зафіксували 10 811 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 520 дітей і 512 медпрацівників.

Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов.

Варто зазначити що в порівнянні з даними за 7 грудня, коли було зафіксовано 8 641 новий випадок, різниця становить аж 2 170 осіб.

За минулу добу:

госпіталізовані - 1319 чоловік;

летальних випадків - 195;

одужали - 12860 осіб;

проведено тестувань за добу - 55 070 (в тому числі методом ПЛР - 30718, методом ІФА - 24352).

З початку пандемії в Україні

захворіло - 832 758 осіб;

одужали - 436 564 особи;

летальних випадків - 13 928;

проведено ПЛР-тестів - 4838679.

За останні 24 години найбільша кількість зафіксованих випадків в місті Київ (1 475), Одеській (1043), Запорізькій (948), Полтавській (916) та Черкаській (746) областях.