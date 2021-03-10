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Україна нарощує темпи вакцинації: скільки людей зробили щеплення за два тижні по регіонах (інфографіка)
Україна нарощує темпи вакцинації: скільки людей зробили щеплення за два тижні по регіонах (інфографіка)

Мікрочіпи і зміна ДНК: головні міфи вакцинації від коронавірусу (інфографіка)

Мікрочіпи і зміна ДНК: головні міфи вакцинації від коронавірусу (інфографіка)
16:49 Сьогодні Телеграф

Багато українців не хочуть вакцинуватися від коронавірусу через острах нібито наслідків для здоров'я.

"Телеграф" зібрав головні міфи про вакцинацію від COVID-19, яких лякаються українці.

Зокрема, українці бояться заразитися коронавірусом під час вакцинації, впевнені, що ін'єкції не безпечні, буцімто занадто швидко вчені їх створили. Все це не є правдою.

Україна нарощує темпи вакцинації: скільки людей зробили щеплення за два тижні по регіонах (інфографіка)

Також населення лякає побічні явища після вакцинації, але насправді реакція на щеплення від COVID-19 не особливо відрізняється від звичних реакцій, які бувають під час щеплень від інших захворювань.

Українець створив калькулятор щеплень від COVID-19: як дізнатися свою чергу на вакцинацію

Багато хто також вважає, що якщо перехворіли, то вакцинуватися не варто. Також не варто носити маску після вакцинації. Але це не так, оскільки імунітет до вірусу виробляється максимум на півроку і щеплення не гарантує захист від повторного зараження.

Мифы вакцинации

Як повідомляв "Телеграф", навіть публічна вакцинація президента Володимира Зеленського та інших топ-очильників не дуже змінила ставлення українців до вакцинації. Опитування "Телеграфа" показало розподіл тих хто "за" і "проти" приблизно навпіл.

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Наталія Гурковская
Автор: Наталія Гурковская
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Все по темі:

Вакцинация, Инфографика, Міфи, Коронавірус, Covid-19.
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