Річниця пандемії COVID-19: які втрати хвороба викликала в Україні та світі (інфографіка)

Пандемія коронавірусу, яка почала поширюватися по світу ще в грудні 2019 року заразила і вбила безліч людей. Так, COVID-19 вже встигли виявити на території 192 країн і територій.

Про це повідомляє інфографіка "Телеграфа".

Так, сьогоднішній день в результаті захворювання COVID-19 в світі померли 2 618 637 чоловік.

У той же час з початку поширення захворювання їм вже встигли заразитися 117 993 902 особи, а одужали лише 66 817 996 пацієнтів.

При цьому за добу в світі заразилися 181 242 особи, одужали 67 885 громадян, а померли 4 792 пацієнта.

В Україні ж перші випадки коронавірусу зафіксували 3 березня 2020 року.

Починаючи з тієї дати в країні COVID-19 захворіло 1 425 522 громадян.

А тим часом, одужати вдалося тільки 1 210 246 пацієнтам, а померли 27 685 осіб.

У свою чергу добовий приріст кількості померлих дорівнює 262 пацієнтам, кількість хворих додається на 9 084 людини, а видужали 5330 українців.

Варто нагадати, що раніше "Телеграф" розвіяв найпоширеніші міфи про вакцинацію від коронавируса.