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П'ятниця, 12.03.2021
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У МОЗ розповіли, хто в Україні може отримати вакцину від COVID-19 позачергово

У МОЗ розповіли, хто в Україні може отримати вакцину від COVID-19 позачергово
Оновлено 15:03 Сьогодні Телеграф

Міністерство охорони здоров'я пропонує перелік публічних осіб, які можуть вакцинуватися від коронавірусу поза чергою у разі наявності невикористаних доз вакцини.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, пишуть на сайті МОЗ.

Вакцину можуть отримати хтось з публічних людей, якщо в день проведення вакцинації залишаються невикористані дози препарату.
Громадські діячі повинні бути готові приїхати на місце проведення вакцинації до того часу, як залишки потрібно утилізувати. Крім того, Ляшко запевнив, що всі, хто вакцинувався поза чергою, обов'язково отримають другу дозу тієї самої вакцини.

Публічними та громадськими діячами в МОЗ вважають:

Народних депутатів, керівників центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, обласних рад, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів із питань охорони здоров’я державних адміністрацій, головних державних санітарних лікарів (областей, Києва, на водному, повітряному, залізничному транспорті), лідерів і представників релігійних організацій.

Учасників бойових дій, які брали безпосередню участь у війні на Донбасі, забезпечували проведення антитерористичної операції, гарантували національну безпеку тощо.

Видатних письменників, журналістів, спортсменів, музикантів, акторів, співаків, інших діячів сфери культури, старших за 60 років.
Формують списки громадських діячів для вакцинації регіональні Департаменти охорони здоров'я спільно із пресслужбами ОДА.

Нагадаємо, що вакцинація в Україні стартувала 24 лютого. Першими щеплення роблять медикам, які працюють із хворими на COVID-19, та військовим.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець
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МОЗ, Вакцинация, Коронавірус, Covid-19.
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