Міносвіти вирішило полегшити школярам життя на тлі COVID-19

В Україні учнів 4 і 9 класів звільнили від проходження державної підсумкової атестації в 2020/2021 навчальному році.

Про це повідомляє Міністерство освіти в Facebook.

"Рішення прийнято у зв'язку з встановленням для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режиму надзвичайної ситуації", - йдеться в повідомленні, де в якості надзвичайної ситуації мається на увазі пандемія коронавірусу в Україні.

Підставою для скасування проведення підсумкової атестації став пункт 6 розділу IV Порядку проведення ДПА. Ним встановлено, що здобувачі освіти, які проживають в зоні надзвичайної ситуації природного і техногенного походження, звільняються від атестації за рішенням МОН або місцевих органів управління освітою.

"У відповідному документі про освіту учнів, звільнених від ДПА, необхідно зробити запис "звільнений (а)", - уточнюють в міністерстві.

Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, що канікули в школах Києва розпочнуться завчасно.