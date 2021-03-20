В Україні три дні поспіль більше 15 тисяч хворих COVID-19: свіжа статистика

В Україні на ранок суботи, 20 березня, зафіксували 15 292 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, що на 558 нових випадків менше, ніж за добу раніше. Зокрема, захворіли 797 дітей та 367 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1070), Львівській (1180), Дніпропетровській (1104), Житомирській (1082) та Одеській (1037) областях.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 4 369 осіб (на 75 менше, ніж добу раніше);

летальних випадків – 260 (на 2 менше, ніж добу раніше);

одужало – 5 190 осіб (на 598 більше, ніж добу раніше);

здійснено тестувань за добу – 114 719 (зокрема методом ПЛР – 50 800, методом ІФА – 23 398, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 521).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 535 218 осіб;

одужало – 1 253 972 особи;

летальних випадків – 29 775;

проведено ПЛР-тестувань – 7 624 537.

Як повідомляв "Телеграф", Україна займає 8 місце в світі і 4 в Європі за кількістю нових випадків зараження коронавірусом.