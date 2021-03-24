Україна другий день поспіль б'є добовий рекорд смертності від COVID-19 з початку пандемії

Українські медики за минулу добу зареєстрували 14 174 нових випадки захворювання на коронавірус. Був зафіксований рекордний показник смертності - 342 людини, при тому, що днем раніше цей показник склав 333.
Про це 24 березня повідомив глава МОЗ Максим Степанов.
Згідно з його даними, за добу в країні:
У свою чергу, з моменту першого зараження в Україні вже встигли заразитися коронавірусів 1 579 906 людини, а одужали тільки 1 276 272, в той же час померли понад 30 тисяч.
Топ областей в Україні з найвищим показником захворюваності за добу:
Варто нагадати, що академік НАН України розповів, чи потрібно вводити локдаун в країні.