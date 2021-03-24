Скачать
Середа, 24.03.2021
Харківщина виривається в лідери за кількістю нових випадків коронавируса: статистика на 21 березня
Харківщина виривається в лідери за кількістю нових випадків коронавируса: статистика на 21 березня
В Україні стрімко ростуть ціни на продукти: що буде далі? (інфографіка)
В Україні стрімко ростуть ціни на продукти: що буде далі? (інфографіка)
У Хмельницькому несподівано помер митрополит Антоній, нагороджений РПЦ
У Хмельницькому несподівано помер митрополит Антоній, нагороджений РПЦ
Нові рекорди COVID-19 в Україні: в яких областях ситуація найгірша 24 березня
Нові рекорди COVID-19 в Україні: в яких областях ситуація найгірша 24 березня

Україна другий день поспіль б'є добовий рекорд смертності від COVID-19 з початку пандемії

Україна другий день поспіль б'є добовий рекорд смертності від COVID-19 з початку пандемії
Оновлено 08:32 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Українські медики за минулу добу зареєстрували 14 174 нових випадки захворювання на коронавірус. Був зафіксований рекордний показник смертності - 342 людини, при тому, що днем раніше цей показник склав 333.

Про це 24 березня повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

Згідно з його даними, за добу в країні: 

  • 5438 осіб були госпіталізовані,
  • померли 342 людини,
  • вилікувалися 7386 пацієнтів,
  • ПЛР тестів провели 52196.

У свою чергу, з моменту першого зараження в Україні вже встигли заразитися коронавірусів 1 579 906 людини, а одужали тільки 1 276 272, в той же час померли понад 30 тисяч. 

Топ областей в Україні з найвищим показником захворюваності за добу: 

  • в Києві виявили 1300 нових випадків,
  • в Одеській області медики зареєстрували 1 177 пацієнтів з коронавірусів,
  • 994 людини захворіли в Хмельницькій області,
  • на Львівщині 939 українців заразилися COVID-19,
  • 813 громадян отримали позитивний результат ковід-тесту.

Варто нагадати, що академік НАН України розповів, чи потрібно вводити локдаун в країні.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 136

Все по темі:

Covid-19.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Яскраві листівки і привітання на День майстра манікюру 2021
02 Розкол в "Голосі": чого вимагає група Юрчишина та до чого тут Притула
03 Україна другий день поспіль б'є добовий рекорд смертності від COVID-19 з початку пандемії
04 Нові рекорди COVID-19 в Україні: в яких областях ситуація найгірша 24 березня
05 Газета The Times "віддала" Україна Білорусі на мапі
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В УЗ розповіли, що буде з розкладом потягів в регіонах, які потрапили в &quot;червону&quot; карантинну зону
В УЗ розповіли, що буде з розкладом потягів в регіонах, які потрапили в "червону" карантинну зону
До переходу на літній час залишився тиждень: чи будемо переводити годинник 28 березня
До переходу на літній час залишився тиждень: чи будемо переводити годинник 28 березня
Маски стали обов'язковими на вулицях, пляжах і навіть кладовищах в &quot;червоній&quot; зоні: подробиці
Маски стали обов'язковими на вулицях, пляжах і навіть кладовищах в "червоній" зоні: подробиці
Названо імена ще ряду організаторів погрому Офісу Зеленського в Києві
Названо імена ще ряду організаторів погрому Офісу Зеленського в Києві
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся