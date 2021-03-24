Нові рекорди COVID-19 в Україні: в яких областях ситуація найгірша 24 березня

24 березня українські медики зареєстрували рекордний показник смертності - 342 людини померли від коронавируса. При цьому в ряді областей ситуація значно погіршилася.

Про це повідомляють дані РНБО.

В Україні тільки в двох областях число видужалих більше числа тих, що заразилися:

в Івано-Франківській одужали 817 проти 351 хворого,

в Чернігівській 211 видужали проти 98 хворих.

У трьох областях кількість людей, які одужали, та хворих приблизно рівна:

в Черкаській одужали 389 проти 426,

в Житомирській 419 одужали проти 453,

в Миколаївській 373 одужали, а заразилися 382 особи.

Топ областей за кількістю хворих за минулі 24 години:

1300 - в Києві,

1177 громадян захворіли в Одеській області,

в Хмельницькій області 994 пацієнтів заразилися коронавірусом,

939 осіб підхопили COVID-19 в Львівщині,

813 пацієнтів отримали підтвердження своєї хвороби в Київській області.

Області з найбільшою кількістю померлих за добу:

49 осіб померло в Києві,

28 пацієнтів померли в Одеській області,

27 померли на Закарпатті,

в Київській області 21 людина загинула,

20 людей померли в Донецькій області.

На цей час в жовтій зоні залишилася тільки Херсонська область. За добу там захворіли тільки 128 осіб, померли двоє, а одужали 22 людини. У порівнянні зі вчорашніми показниками число видужань впало, а заражатися навпаки стало більше громадян.

Варто нагадати, що раніше академік НАН розповів про ситуацію з "короною" в Україні та дав пораду про введення повного локдауна.