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Середа, 24.03.2021
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Нові рекорди COVID-19 в Україні: в яких областях ситуація найгірша 24 березня
Нові рекорди COVID-19 в Україні: в яких областях ситуація найгірша 24 березня

Нові рекорди COVID-19 в Україні: в яких областях ситуація найгірша 24 березня

Нові рекорди COVID-19 в Україні: в яких областях ситуація найгірша 24 березня
10:16 Сьогодні Телеграф

24 березня українські медики зареєстрували рекордний показник смертності - 342 людини померли від коронавируса. При цьому в ряді областей ситуація значно погіршилася.

Про це повідомляють дані РНБО.

В Україні тільки в двох областях число видужалих більше числа тих, що заразилися:

  • в Івано-Франківській одужали 817 проти 351 хворого,
  • в Чернігівській 211 видужали проти 98 хворих.

У трьох областях кількість людей, які одужали, та хворих приблизно рівна: 

  • в Черкаській одужали 389 проти 426,
  • в Житомирській 419 одужали проти 453,
  • в Миколаївській 373 одужали, а заразилися 382 особи.

Топ областей за кількістю хворих за минулі 24 години: 

  • 1300 - в Києві,
  • 1177 громадян захворіли в Одеській області,
  • в Хмельницькій області 994 пацієнтів заразилися коронавірусом,
  • 939 осіб підхопили COVID-19 в Львівщині,
  • 813 пацієнтів отримали підтвердження своєї хвороби в Київській області.

Області з найбільшою кількістю померлих за добу: 

  • 49 осіб померло в Києві,
  • 28 пацієнтів померли в Одеській області,
  • 27 померли на Закарпатті,
  • в Київській області 21 людина загинула,
  • 20 людей померли в Донецькій області.

На цей час в жовтій зоні залишилася тільки Херсонська область. За добу там захворіли тільки 128 осіб, померли двоє, а одужали 22 людини. У порівнянні зі вчорашніми показниками число видужань впало, а заражатися навпаки стало більше громадян.

Варто нагадати, що раніше академік НАН розповів про ситуацію з "короною" в Україні та дав пораду про введення повного локдауна.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
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