Нові рекорди COVID-19 в Україні: в яких областях ситуація найгірша 24 березня

24 березня українські медики зареєстрували рекордний показник смертності - 342 людини померли від коронавируса. При цьому в ряді областей ситуація значно погіршилася.
Про це повідомляють дані РНБО.
В Україні тільки в двох областях число видужалих більше числа тих, що заразилися:
У трьох областях кількість людей, які одужали, та хворих приблизно рівна:
Топ областей за кількістю хворих за минулі 24 години:
Області з найбільшою кількістю померлих за добу:
На цей час в жовтій зоні залишилася тільки Херсонська область. За добу там захворіли тільки 128 осіб, померли двоє, а одужали 22 людини. У порівнянні зі вчорашніми показниками число видужань впало, а заражатися навпаки стало більше громадян.
Варто нагадати, що раніше академік НАН розповів про ситуацію з "короною" в Україні та дав пораду про введення повного локдауна.