Борт з китайською вакциною проти COVID-19 вже в Україні: перші фото і відео

У четвер, 25 березня, в аеропорту "Бориспіль" приземлився борт з китайською вакциною CoronaVac від Sinovac.

Про це повідомляє "Сегодня".

Партія вакцин прибула на пасажирському літаку в Термінал D. Незабаром її відвантажать на вантажний термінал.

Також з'явилося перше відео з аеропорту "Бориспіль", куди приземлився борт з вакцинами.

Нагадаємо, препарат справляє китайська компанія Sinovac. 9 березня ця вакцина була схвалена до застосування в Україні. Напередодні керівництво країни уклало контакт на поставку 1,9 млн доз за бюджетні кошти (їх вистачить на мільйон українців). Також імпортер заявляє про постачання ще кількох мільйонів доз на вільний ринок.

Раніше головний санлікар України Віктор Ляшко заявив, що ефективність вакцини Sinovac вище 70%. Перша партія з замовлених України 1 915 000 вакцин "CoronaVac" була відправлена літаком 25 березня.