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Захворюваність висока, але знизилася смертність: ситуація з COVID-19 в Україні 27 березня

Захворюваність висока, але знизилася смертність: ситуація з COVID-19 в Україні 27 березня
08:56 Сьогодні Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Українські медики за минулу добу зареєстрували 17 424 нових випадків захворювання на коронавірус. При цьому померли тільки 290 громадян.

Про це 27 березня інформує статистика РНБО.

У порівнянні з даними 26 березня в країні знизилося число смертей.

корона

Згідно з наданими даними, за 24 години в Україні: 

  • захворіли 4747 людини,
  • 290 пацієнтів померли,
  • одужали 7124 громадянина,
  • тестів провели 123 500.

У свою чергу з початку першого зараження в країні захворіло 1 131 632 особи, а одужали тільки 1 282 297 громадян померли при цьому понад 31 тисячі українців.

Топ областей з найвищим рівнем захворюваності: 

  • на Львівщині 1407 осіб захворіли,
  • 1282 пацієнти отримали позитивний ковід-тест в Одеській області,
  • 1273 людини в Київській області,
  • в Києві 1226 осіб заразилися коронавірусів,
  • 1171 українець захворів в Дніпропетровській області.

А тим часом в Україні за минулу добу вакцинувалися 17 939 осіб.

Варто нагадати, що раніше глава МОЗ України дав прогноз на зростання кількості хворих, а також розповів, коли "червоні" регіони стануть "помаранчевими" чи навіть "жовтими".

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
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Коронавірус, Covid-19.
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