Захворюваність висока, але знизилася смертність: ситуація з COVID-19 в Україні 27 березня

Українські медики за минулу добу зареєстрували 17 424 нових випадків захворювання на коронавірус. При цьому померли тільки 290 громадян.
Про це 27 березня інформує статистика РНБО.
У порівнянні з даними 26 березня в країні знизилося число смертей.
Згідно з наданими даними, за 24 години в Україні:
У свою чергу з початку першого зараження в країні захворіло 1 131 632 особи, а одужали тільки 1 282 297 громадян померли при цьому понад 31 тисячі українців.
Топ областей з найвищим рівнем захворюваності:
А тим часом в Україні за минулу добу вакцинувалися 17 939 осіб.
Варто нагадати, що раніше глава МОЗ України дав прогноз на зростання кількості хворих, а також розповів, коли "червоні" регіони стануть "помаранчевими" чи навіть "жовтими".