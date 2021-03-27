Захворюваність висока, але знизилася смертність: ситуація з COVID-19 в Україні 27 березня

Українські медики за минулу добу зареєстрували 17 424 нових випадків захворювання на коронавірус. При цьому померли тільки 290 громадян.

Про це 27 березня інформує статистика РНБО.

У порівнянні з даними 26 березня в країні знизилося число смертей.

Згідно з наданими даними, за 24 години в Україні:

захворіли 4747 людини,

290 пацієнтів померли,

одужали 7124 громадянина,

тестів провели 123 500.

У свою чергу з початку першого зараження в країні захворіло 1 131 632 особи, а одужали тільки 1 282 297 громадян померли при цьому понад 31 тисячі українців.

Топ областей з найвищим рівнем захворюваності:

на Львівщині 1407 осіб захворіли,

1282 пацієнти отримали позитивний ковід-тест в Одеській області,

1273 людини в Київській області,

в Києві 1226 осіб заразилися коронавірусів,

1171 українець захворів в Дніпропетровській області.

А тим часом в Україні за минулу добу вакцинувалися 17 939 осіб.

Варто нагадати, що раніше глава МОЗ України дав прогноз на зростання кількості хворих, а також розповів, коли "червоні" регіони стануть "помаранчевими" чи навіть "жовтими".