Смертей з кожним днем все більше: Україна другий день поспіль ставить сумний коронавірусний рекорд

Лікарі за минулу добу зареєстрували 17569 позитивних тестів українців на коронавірус. При цьому від хвороби померла 421 особа.

Про це 1 квітня повідомив український міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За даними РНБО в країні число смертей ніколи не було вище позначки 407, яка була зафіксована на день раніше, 31 березня.

За його даними, за минулі 24 години в Україні:

померли 421 осіб,

госпіталізувати довелося 5160 громадян,

9602 пацієнта вилікувалися,

ковід-тестів ПЛР провели 59803.

З моменту першого зараження COVID-19 в Україні захворіло 1 691 737 осіб, і лише 1 323 083 українців одужали, померли 33 246 громадян.

Топ областей по країні з найвищим рівнем захворюваності за добу:

в Одеській області 1 305 осіб захворіли,

150 зафіксували в Києві,

в Хмельницькій області 1142 українця заразилися "короною",

у Львівщині 1141 особу підхопив COVID,

1 037 випадків зареєстрували в Житомирській області.

З початку вакцинації в Україні вже зробили щеплення 248 736 громадян.

Нагадаємо, що в приватних клініках Івано-Франківська станом на 31 березня стало можливим зробити щеплення вакциною Pfizer-BioNTech, яка повинна бути незабаром завезена в Україну.