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Смертей з кожним днем все більше: Україна другий день поспіль ставить сумний коронавірусний рекорд

Смертей з кожним днем все більше: Україна другий день поспіль ставить сумний коронавірусний рекорд
08:43 Сьогодні Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Лікарі за минулу добу зареєстрували 17569 позитивних тестів українців на коронавірус. При цьому від хвороби померла 421 особа.

Про це 1 квітня повідомив український міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За даними РНБО в країні число смертей ніколи не було вище позначки 407, яка була зафіксована на день раніше, 31 березня.

корона

За його даними, за минулі 24 години в Україні: 

  • померли 421 осіб,
  • госпіталізувати довелося 5160 громадян,
  • 9602 пацієнта вилікувалися,
  • ковід-тестів ПЛР провели 59803.

З моменту першого зараження COVID-19 в Україні захворіло 1 691 737 осіб, і лише 1 323 083 українців одужали, померли 33 246 громадян.

Топ областей по країні з найвищим рівнем захворюваності за добу: 

  • в Одеській області 1 305 осіб захворіли,
  • 150 зафіксували в Києві,
  • в Хмельницькій області 1142 українця заразилися "короною",
  • у Львівщині 1141 особу підхопив COVID,
  • 1 037 випадків зареєстрували в Житомирській області.

З початку вакцинації в Україні вже зробили щеплення 248 736 громадян.

Нагадаємо, що в приватних клініках Івано-Франківська станом на 31 березня стало можливим зробити щеплення вакциною Pfizer-BioNTech, яка повинна бути незабаром завезена в Україну.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 51

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Коронавірус, Covid-19.
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