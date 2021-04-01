Смертей з кожним днем все більше: Україна другий день поспіль ставить сумний коронавірусний рекорд

Лікарі за минулу добу зареєстрували 17569 позитивних тестів українців на коронавірус. При цьому від хвороби померла 421 особа.
Про це 1 квітня повідомив український міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За даними РНБО в країні число смертей ніколи не було вище позначки 407, яка була зафіксована на день раніше, 31 березня.
За його даними, за минулі 24 години в Україні:
З моменту першого зараження COVID-19 в Україні захворіло 1 691 737 осіб, і лише 1 323 083 українців одужали, померли 33 246 громадян.
Топ областей по країні з найвищим рівнем захворюваності за добу:
З початку вакцинації в Україні вже зробили щеплення 248 736 громадян.
Нагадаємо, що в приватних клініках Івано-Франківська станом на 31 березня стало можливим зробити щеплення вакциною Pfizer-BioNTech, яка повинна бути незабаром завезена в Україну.