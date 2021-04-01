Найгірше в Одеській області: в яких регіонах зростає захворюваність і смертність від COVID-19 на 1 квітня

В Україні коронавірус поставив черговий рекорд смертей, коли від нього померла 421 людина. При цьому захворіли в країні 17569 осіб і найгірша ситуація в Одеській області.

Про це 1 квітня повідомляє статистика РНБО.

Згідно з даними системи моніторингу в Україні за 24 години найбільше жертв в даних областях:

54 людини померли в Одеській області,

в Києві 44 пацієнти померли від "корони",

30 випадків смерті зареєстрували в Київській області,

в Дніпропетровській області 30 українців пішли з життя через коронавірус,

на Львівщині 25 людей загинули від COVID-19.

Області країни з найвищим добовою кількістю хворих за добу:

1305 українців заразилися в Одеській області,

"Корону" підхопили 1150 жителів Києва,

в Хмельницькій області 1142 пацієнти захворіли,

коронавірус підчепили 1141 особу на Львівщині,

в Житомирській області тисячі тридцять сім громадян отримали позитивний "ковід-тест".

Нагадаємо, що в Києві 5 квітня посилять карантин, які обмеження чекають жителів столиці.