Найгірше в Одеській області: в яких регіонах зростає захворюваність і смертність від COVID-19 на 1 квітня

В Україні коронавірус поставив черговий рекорд смертей, коли від нього померла 421 людина. При цьому захворіли в країні 17569 осіб і найгірша ситуація в Одеській області.
Про це 1 квітня повідомляє статистика РНБО.
Згідно з даними системи моніторингу в Україні за 24 години найбільше жертв в даних областях:
- 54 людини померли в Одеській області,
- в Києві 44 пацієнти померли від "корони",
- 30 випадків смерті зареєстрували в Київській області,
- в Дніпропетровській області 30 українців пішли з життя через коронавірус,
- на Львівщині 25 людей загинули від COVID-19.
Області країни з найвищим добовою кількістю хворих за добу:
- 1305 українців заразилися в Одеській області,
- "Корону" підхопили 1150 жителів Києва,
- в Хмельницькій області 1142 пацієнти захворіли,
- коронавірус підчепили 1141 особу на Львівщині,
- в Житомирській області тисячі тридцять сім громадян отримали позитивний "ковід-тест".
Нагадаємо, що в Києві 5 квітня посилять карантин, які обмеження чекають жителів столиці.