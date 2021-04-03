Україна переступила психологічний рубіж захворюваності COVID-19: зведення на 3 квітня

На ранок суботи, 3 квітня, в Україні зафіксували 20 341 новий випадок захворювання коронавірусом, що на 448 випадків більше, ніж на ранок п'ятниці, 2 квітня.
Ці дані опублікував у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Зокрема, захворіли 809 дітей та 473 медпрацівники.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (2 053), Львівській (1 538), Одеській (1 521), Харківській (1 470) та Дніпропетровській (1 433) областях.
Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, чи чекати в Україні всезагального локдауну чи ні.