Україна переступила психологічний рубіж захворюваності COVID-19: зведення на 3 квітня

На ранок суботи, 3 квітня, в Україні зафіксували 20 341 новий випадок захворювання коронавірусом, що на 448 випадків більше, ніж на ранок п'ятниці, 2 квітня.

Ці дані опублікував у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 809 дітей та 473 медпрацівники.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (2 053), Львівській (1 538), Одеській (1 521), Харківській (1 470) та Дніпропетровській (1 433) областях.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 5 186 осіб;

летальних випадків – 396;

одужало – 9 166 осіб;

здійснено тестувань за добу – 128 492 (зокрема методом ПЛР – 58 951, методом ІФА – 23 084, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46 457).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 731 971 особа;

одужало – 1 342 536 осіб;

летальних випадків – 34 075;

проведено ПЛР-тестувань – 8 297 800.

Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, чи чекати в Україні всезагального локдауну чи ні.