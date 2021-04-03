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Україна переступила психологічний рубіж захворюваності COVID-19: зведення на 3 квітня

Україна переступила психологічний рубіж захворюваності COVID-19: зведення на 3 квітня
08:27 Сьогодні Телеграф

На ранок суботи, 3 квітня, в Україні зафіксували 20 341 новий випадок захворювання коронавірусом, що на 448 випадків більше, ніж на ранок п'ятниці, 2 квітня.

Ці дані опублікував у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 809 дітей та  473 медпрацівники.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (2 053), Львівській (1 538), Одеській (1 521), Харківській (1 470) та Дніпропетровській (1 433) областях.

Також за минулу добу

  • госпіталізовано – 5 186 осіб;
  • летальних випадків – 396;
  • одужало – 9 166 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 128 492 (зокрема методом ПЛР – 58 951, методом ІФА – 23 084, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46 457).

За весь час пандемії в Україні

  •  захворіло – 1 731 971 особа;
  •  одужало – 1 342 536 осіб;
  •  летальних випадків – 34 075;
  •  проведено ПЛР-тестувань – 8 297 800.

Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, чи чекати в Україні всезагального локдауну чи ні.

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Наталія Гурковская
Автор: Наталія Гурковская Редактор стрічки новин
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Статистика, Україна, Коронавірус, Covid-19.
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