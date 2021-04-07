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Сумне лідерство: Україна перша в Європі за поширенням COVID-19

Сумне лідерство: Україна перша в Європі за поширенням COVID-19
Оновлено 11:50 Сьогодні Телеграф

Україна вирвалася в топ рейтингу за кількістю хворих і померлих за добу серед країн Європи.

Про це 7 квітня повідомляє звіт worldometers.info.

Згідно з даними статистики в Україні зареєстрували 15415 нових хворих короною. На другому ж місці розташувалася Чехія з її 5522 випадками, на третьому місці - Угорщина з її 1933 випадками.

За кількістю смертей Україна також посідає перше місце.

При цьому кількість хворих з початку пандемії в Україні середня по Європі.

корона

Варто зазначити, що 6 квітня Україна також увійшла в топ країн за кількістю хворих і померлих за добу. Тоді за добу померло 430 українців, а захворіли 13276 осіб.

статистика коронавирус

Нагадаємо, що в РНБО назвали області з найбільшим числом смертей і заражень COVID-19.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
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Коронавірус, Covid-19.
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