В Україні вперше з січня більше 14 тис. осіб видужали за добу: обстановка 13 квітня

В Україні станом на ранок 13 квітня зафіксували 11 680 випадків захворювання коронавірусом Covid-19 за добу, померли 457 хворих і 14 019 - одужали.

Про це повідомляється в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО України.

Як наслідок, в Україні за минулу добу кількість хворих на коронавірус знизилося на 2 796.

У свою чергу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці в соцмережі Facebook уточнив, що за минулу добу, зокрема, захворіли 501 дитина і 366 медпрацівників.

Також за минулу добу в Україні було:

госпіталізовано 2334 людини;

здійснено тестувань за добу - 83 975.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м.Київ (1503), Харківській (904), Львівській (838), Київській (818) і Одеській (795) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 1 872 785 осіб;

одужали - 1 430 234 особи;

летальних випадків - 37 758;

проведено ПЛР-тестів - 8 716 400.

За 12 квітня в Україні було щеплено проти коронавірусу 10 135 осіб.

388 401 особу щеплено з початку кампанії.

Як повідомлялося, 12 квітня в Україні стало на одну "жовту" зону більше і на одну "червону" - менше.