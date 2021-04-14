Пік пройдено: вчені повідомили хороші новини про пандемію коронавірусу в Україні

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Середа, 14.04.2021
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Оновлено 13:45 Сьогодні Телеграф

В Україні пройдено пік кількості нових випадків зараження коронавірусом Covid-19 в день, а початку зниження кількості летальних випадків можна очікувати наступного тижня.

Про це йдеться в огляді Національної академії наук України, опублікованому у вівторок, 13 квітня.

"За тиждень 7.04-13.04.2021г в Україні був пройдений пік кількості нових виявлень в день", - йдеться в огляді епідемічної ситуації в Україні за 7-13 квітня.

Автори огляду відзначають, що дані офіційної статистики можуть бути незначно спотворені через нерегулярність внесення застарілих випадків.

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"Але динаміка загальної кількості позитивних ПЛР-тестів вказує, що період плато пройдено і почалося зниження", - йдеться в звіті.

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"За летальними випадками піковий період ще не подолано, початок зниження кількості летальних випадків можна очікувати наступного тижня ", - вважають в НАН України.

Зниження кількості нових виявлень відбувається в більш ніж половині областей України.

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За кількістю нових госпіталізацій Україна також проходить піковий період: кількість нових госпіталізацій почала повільно знижуватись.

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Але наповненість ліжок, забезпечених подачею кисню, все ще зростає.

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"Поліпшення госпітальної динаміки очікується приблизно через 2 тижні", - йдеться в звіті.

Як повідомлялося, за добу 13 квітня українські медики зафіксували 14 553 нових випадків зараження коронавірусом, госпіталізовані були понад 5 тисяч хворих.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
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Прогноз, НАНУ, Пик, Україна, Коронавірус, Covid-19, Проходження.
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