Пік пройдено: вчені повідомили хороші новини про пандемію коронавірусу в Україні

В Україні пройдено пік кількості нових випадків зараження коронавірусом Covid-19 в день, а початку зниження кількості летальних випадків можна очікувати наступного тижня.

Про це йдеться в огляді Національної академії наук України, опублікованому у вівторок, 13 квітня.

"За тиждень 7.04-13.04.2021г в Україні був пройдений пік кількості нових виявлень в день", - йдеться в огляді епідемічної ситуації в Україні за 7-13 квітня.

Автори огляду відзначають, що дані офіційної статистики можуть бути незначно спотворені через нерегулярність внесення застарілих випадків.

"Але динаміка загальної кількості позитивних ПЛР-тестів вказує, що період плато пройдено і почалося зниження", - йдеться в звіті.

"За летальними випадками піковий період ще не подолано, початок зниження кількості летальних випадків можна очікувати наступного тижня ", - вважають в НАН України.

Зниження кількості нових виявлень відбувається в більш ніж половині областей України.

За кількістю нових госпіталізацій Україна також проходить піковий період: кількість нових госпіталізацій почала повільно знижуватись.

Але наповненість ліжок, забезпечених подачею кисню, все ще зростає.

"Поліпшення госпітальної динаміки очікується приблизно через 2 тижні", - йдеться в звіті.

Як повідомлялося, за добу 13 квітня українські медики зафіксували 14 553 нових випадків зараження коронавірусом, госпіталізовані були понад 5 тисяч хворих.