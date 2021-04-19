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Понеділок, 19.04.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Рівно 40 000 людей померли в Україні від коронавірусу з початку пандемії

Рівно 40 000 людей померли в Україні від коронавірусу з початку пандемії
Оновлено 08:46 Сьогодні Телеграф

Українські медики зафіксували в країні станом на 19 квітня 6506 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, в тому числі захворіли 253 дитини і 98 медпрацівників.

Про це в понеділок, 19 квітня, повідомляє міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовані - 2387 осіб;
  • летальних випадків - 214;
  • одужали - 5598 осіб;
  • здійснено тестувань за добу - 27 488 (в тому числі методом ПЛР - 15 811, методом ІФА - 4037, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 7640);
  • 1453 людини щеплено проти COVID-19 за добу 18 квітня.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (761), Харківській (622), Львівській (490), Миколаївській (461) областях та м.Київ (447).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 953 016 людей;
  • одужали - 1 487 677 осіб;
  • летальних випадків - 40 000;
  • проведення ПЛР-тестів - 8 958 482.

Всього 450 647 українців щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 450 645, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу кордоном).

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Степанов додав, що станом на 18 квітня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 468 490 осіб.

Як повідомлялося, очільник МОЗ 14 квітня обурив переможною заявою про коронавірус в Україні.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 89

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Статистика, Максим Степанов, Коронавірус, Covid-19, Одужали, Померлі, захворіли.
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