Рівно 40 000 людей померли в Україні від коронавірусу з початку пандемії

Українські медики зафіксували в країні станом на 19 квітня 6506 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, в тому числі захворіли 253 дитини і 98 медпрацівників.
Про це в понеділок, 19 квітня, повідомляє міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
Також за минулу добу:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (761), Харківській (622), Львівській (490), Миколаївській (461) областях та м.Київ (447).
За весь час пандемії в Україні:
Всього 450 647 українців щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 450 645, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу кордоном).
Степанов додав, що станом на 18 квітня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 468 490 осіб.
Як повідомлялося, очільник МОЗ 14 квітня обурив переможною заявою про коронавірус в Україні.