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Четвер, 22.04.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Рекордне число українців змогли подолати коронавірус за добу: свіже зведення на 22 квітня

Рекордне число українців змогли подолати коронавірус за добу: свіже зведення на 22 квітня
08:29 Сьогодні Телеграф

У місцях тестування за добу українські медики зареєстрували 16 235 осіб з коронавірусом. При тому, що одужали понад 18 тисяч.

Про це в своєму звіті 22 квітня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Сьогоднішній рекорд видужалих перевершує попередній більш ніж на 2 тисячі.

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Згідно з даними МОЗ за добу:

  • в лікарні опинилися 3 904 українці,
  • 470 громадян попрощалися з життям,
  • 18 831 особа вилікувалася,
  • 46 516 людей пройшли ПЛР-тести.

З початку пандемії у країні 1 990 353 громадян захворіли, 1 533 303 осіб одужали, при цьому понад 41 тисячі українців померли.

Найвищий показник добового числа захворілих:

  • в Києві, де 1 673 осіб заразилися,
  • на Харківщині 1333 жителя,
  • 995 людей в Запорізькій області,
  • 976 - в Дніпропетровській області,
  • на Київщині 887 підхопили "корону".

Нагадаємо, що раніше інфекціоніст попередила, що високий рівень антитіл до COVID-19 не є гарантією проти зараження.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
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Коронавірус, Covid-19.
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