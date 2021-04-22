Рекордне число українців змогли подолати коронавірус за добу: свіже зведення на 22 квітня

У місцях тестування за добу українські медики зареєстрували 16 235 осіб з коронавірусом. При тому, що одужали понад 18 тисяч.

Про це в своєму звіті 22 квітня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Сьогоднішній рекорд видужалих перевершує попередній більш ніж на 2 тисячі.

Згідно з даними МОЗ за добу:

в лікарні опинилися 3 904 українці,

470 громадян попрощалися з життям,

18 831 особа вилікувалася,

46 516 людей пройшли ПЛР-тести.

З початку пандемії у країні 1 990 353 громадян захворіли, 1 533 303 осіб одужали, при цьому понад 41 тисячі українців померли.

Найвищий показник добового числа захворілих:

в Києві, де 1 673 осіб заразилися,

на Харківщині 1333 жителя,

995 людей в Запорізькій області,

976 - в Дніпропетровській області,

на Київщині 887 підхопили "корону".

Нагадаємо, що раніше інфекціоніст попередила, що високий рівень антитіл до COVID-19 не є гарантією проти зараження.