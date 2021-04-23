Число одужавших стрімко зростає: в Україні встановлено новий "коронавірусний" рекорд

В українських центрах тестування за добу зареєстровані 14 277 осіб з COVID-19. При тому, що число одужань зросла до рекордних 18,9 тисячі.
Про це 23 квітня розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За даними РНБО в країні:
З початку першого ковід-який захворів у країні вірус підхопили більше 2 мільйонів громадян, одужали тільки 1,55 мільйона, а померли понад 41,7 тисячі.
Топ-5 областей з найбільшою кількістю хворих:
Нагадаємо, що раніше доктор наук розповів, як високий рівень антитіл до "короні" впливає на можливість підхопити його повторно.