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П'ятниця, 23.04.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Число одужавших стрімко зростає: в Україні встановлено новий "коронавірусний" рекорд

Число одужавших стрімко зростає: в Україні встановлено новий "коронавірусний" рекорд
08:37 Сьогодні Телеграф

В українських центрах тестування за добу зареєстровані 14 277 осіб з COVID-19. При тому, що число одужань зросла до рекордних 18,9 тисячі.

Про це 23 квітня розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За даними РНБО в країні:

  • в лікарню потрапили 3728 осіб,
  • 434 українці померли,
  • 18 964 громадян вилікувалися,
  • 95 740 людей пройшли тестування.

З початку першого ковід-який захворів у країні вірус підхопили більше 2 мільйонів громадян, одужали тільки 1,55 мільйона, а померли понад 41,7 тисячі. 

Глава Госпродпотребслужби розповів, коли закінчиться локдаун в Києві

Топ-5 областей з найбільшою кількістю хворих:

  • 1296 в Дніпропетровській області,
  • в Києві тисячу двісті шістдесят дев'ять громадян отримали діагноз "корона",
  • 1137 людей на Харківщині отримали підтвердження COVID,
  • на Львівщині 926 осіб підхопили вірус,
  • 922 українця захворіло на Київщині.

Нагадаємо, що раніше доктор наук розповів, як високий рівень антитіл до "короні" впливає на можливість підхопити його повторно.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 54

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Коронавирус, Covid-19.
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