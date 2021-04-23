Число одужавших стрімко зростає: в Україні встановлено новий "коронавірусний" рекорд

В українських центрах тестування за добу зареєстровані 14 277 осіб з COVID-19. При тому, що число одужань зросла до рекордних 18,9 тисячі.

Про це 23 квітня розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За даними РНБО в країні:

в лікарню потрапили 3728 осіб,

434 українці померли,

18 964 громадян вилікувалися,

95 740 людей пройшли тестування.

З початку першого ковід-який захворів у країні вірус підхопили більше 2 мільйонів громадян, одужали тільки 1,55 мільйона, а померли понад 41,7 тисячі.

Топ-5 областей з найбільшою кількістю хворих:

1296 в Дніпропетровській області,

в Києві тисячу двісті шістдесят дев'ять громадян отримали діагноз "корона",

1137 людей на Харківщині отримали підтвердження COVID,

на Львівщині 926 осіб підхопили вірус,

922 українця захворіло на Київщині.

Нагадаємо, що раніше доктор наук розповів, як високий рівень антитіл до "короні" впливає на можливість підхопити його повторно.