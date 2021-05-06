Значно вище, ніж показує МОЗ: лікар розповів про реальну чисельність хворих на коронавірус в Україні

У МОЗ України радують обнадійливими заявами про те, що епідемія в нашій країні зменшує темп. Про те, чи буде ця тенденція носити тимчасовий характер і скільки насправді українців хворіє коронавірусом розповів в ефірі "Українського радіо" президент Асоціації анестезіологів України Сергій Дубров.

Експерт каже про те, що коронавірус може спалахнути з новою силою вже після травневих свят - в найближчі 2-4 тижні. Більш того, "обнадійлива" статистика МОЗ насправді не відображає тієї кількості людей, які перехворіли або хворіють зараз.

"Це пов'язано з тим, що велика кількість людей молодого віку має симптоми, характерні для COVID-19: втрата смаку і запахів. Захворювання протікає не важко, і вони просто не звертаються до лікаря, а займаються самолікуванням і не проводять дослідження", - говорить Дубров, вважаючи, що реальна кількість інфікованих людей перевищує офіційні цифри в 2-3 рази.

Відзначимо, що в Україні станом на четвер, 6 травня, зафіксовано 6038 нових випадків COVID-19, в тому числі захворіли 271 дитина і 113 медпрацівників.

Нагадаємо, в Україні визнали, що внаслідок коронавірусу в нашій державі стався сплеск проблем з психічним здоров'ям українців.