Україна знову побила травневий рекорд смертності від коронавірусу: свіжі дані

В Україні за станом на п'ятницю, 7 травня, зафіксували 8404 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, в тому числі захворіли 353 дитини і 185 медпрацівників.
Про це повідомляє міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці в соцмережі Facebook в п'ятницю вранці.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Харківській (991), Дніпропетровській (622), м.Київ (611), Донецькій (571) та Запорізькій (494) областях.
Варто відзначити, що, незважаючи на відносно невисоке число нових виявлених випадків захворювання, в Україні продовжує зростати кількість летальних випадків на добу. Якщо напередодні медики повідомляли про 374 померлих, то сьогодні летальних випадків стало ще більше.
За весь час пандемії в Україні:
Станом на 6 травня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 522 273 людини.
Згідно з даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО України, станом на ранок 7 травня в країні хворіє коронавірусною хворобою 328 436 осіб.
Як повідомлялося, 6 травня президент Асоціації анестезіологів України Сергій Дубров висловив переконання, що "обнадійлива" статистика МОЗ України насправді не відображає тієї кількості людей, які перехворіли або хворіють коронавірусів зараз.