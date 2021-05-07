Україна знову побила травневий рекорд смертності від коронавірусу: свіжі дані

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П'ятниця, 07.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Оновлено 08:52 Сьогодні Телеграф

В Україні за станом на п'ятницю, 7 травня, зафіксували 8404 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, в тому числі захворіли 353 дитини і 185 медпрацівників.

Про це повідомляє міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці в соцмережі Facebook в п'ятницю вранці.

Також за минулу добу:

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Харківській (991), Дніпропетровській (622), м.Київ (611), Донецькій (571) та Запорізькій (494) областях.

Варто відзначити, що, незважаючи на відносно невисоке число нових виявлених випадків захворювання, в Україні продовжує зростати кількість летальних випадків на добу. Якщо напередодні медики повідомляли про 374 померлих, то сьогодні летальних випадків стало ще більше.

Коронавірус_РНБО_07_05

За весь час пандемії в Україні:

Степанов_корона_07_05

Станом на 6 травня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 522 273 людини.

Згідно з даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО України, станом на ранок 7 травня в країні хворіє коронавірусною хворобою 328 436 осіб.

Як повідомлялося, 6 травня президент Асоціації анестезіологів України Сергій Дубров висловив переконання, що "обнадійлива" статистика МОЗ України насправді не відображає тієї кількості людей, які перехворіли або хворіють коронавірусів зараз.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
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Статистика, Максим Степанов, РНБО, Коронавірус, Covid-19, Одужали, Померлі, захворіли.
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