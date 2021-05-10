Захворюваність коронавірусом продовжує знижуватися на тлі затяжних свят: дані на 10 травня

В Україні станом на понеділок, 10 травня, зафіксовано 2817 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, в тому числі захворіли 159 дітей і 31 медпрацівник.
Про це в понеділок вранці повідомляє міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
Також за минулу добу:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (449), Донецькій (243), Львівській (217), Київській (184) та Харківській (175) областях.
За весь час пандемії в Україні:
Станом на 9 травня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 529 431 особа.
Як повідомлялося, 8 травня керівник національної експертної групи по інфекційному контролі Андрій Александрін висловив переконання, що Україна проходить третій пік першої хвилі коронавірусц і насправді зниження захворюваності не спостерігається.