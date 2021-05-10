Захворюваність коронавірусом продовжує знижуватися на тлі затяжних свят: дані на 10 травня

В Україні станом на понеділок, 10 травня, зафіксовано 2817 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, в тому числі захворіли 159 дітей і 31 медпрацівник.

Про це в понеділок вранці повідомляє міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Також за минулу добу:

госпіталізовані - 1 414 осіб;

летальних випадків - 119;

одужали - 9002 людини;

здійснено тестувань за добу - 21 883 (в тому числі методом ПЛР - 13158, методом ІФА - 2250, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 6475);

1004 особи щеплено проти COVID-19 за добу 9 травня в Україні.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (449), Донецькій (243), Львівській (217), Київській (184) та Харківській (175) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 2 122 327 осіб;

одужали посилання - 1 768 753 особи;

летальних випадків - 46 512;

проведено ПЛР-тестів - 9 668 937.

863 645 людей щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 863 643 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 446 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Станом на 9 травня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 529 431 особа.

Як повідомлялося, 8 травня керівник національної експертної групи по інфекційному контролі Андрій Александрін висловив переконання, що Україна проходить третій пік першої хвилі коронавірусц і насправді зниження захворюваності не спостерігається.