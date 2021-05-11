В Україні другий день поспіль фіксують однакову кількість летальних випадків від коронавірусу: дані на 11 травня

У центрах тестування українські лікарі за добу зареєстрували 2208 людей з "короною". При цьому в країні другий день поспіль фіксують спад кількості хворих.

Про це йдеться в звіті РНБО за 11 травня.

У порівнянні з 10 травня (тоді захворіли 2817 осіб), в країні число заражень продовжує падати.

За 24 години в країні:

в лікарні потрапили тисяча вісімдесят чотири людини,

померли 119 громадян,

побороли хворобу 8617 українців,

21974 здали ковід-тест.

З моменту першого випадку з COVID-19 в країні, вірусом заразилися 2,12 млн громадян, померли при цьому 46,6 тисячі, а одужати змогли тільки 1,77 млн.

За минулий день найбільше хворих людей в:

Донецькій області - 325 громадян,

213 жителів Харківщини,

191 особа в Дніпропетровській обл.,

в Запорізькій області 169 українців,

132 позитивних результатів в Миколаївській області.

З моменту першої щеплення від "корони" в країні вакцинували 965 громадян.

Нагадаємо, що раніше лікарі повідомили про серію випадків, пов'язаних з рідкісною інфекцією, також званої "чорним грибком", серед видужуючих і видужали від коронавірусу пацієнтів.