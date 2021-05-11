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Вівторок, 11.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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В Україні другий день поспіль фіксують однакову кількість летальних випадків від коронавірусу: дані на 11 травня

В Україні другий день поспіль фіксують однакову кількість летальних випадків від коронавірусу: дані на 11 травня
08:33 Сьогодні Телеграф

У центрах тестування українські лікарі за добу зареєстрували 2208 людей з "короною". При цьому в країні другий день поспіль фіксують спад кількості хворих.

Про це йдеться в звіті РНБО за 11 травня. 

У порівнянні з 10 травня (тоді захворіли 2817 осіб), в країні число заражень продовжує падати.

За 24 години в країні: 

  • в лікарні потрапили тисяча вісімдесят чотири людини,
  • померли 119 громадян,
  • побороли хворобу 8617 українців,
  • 21974 здали ковід-тест.

З моменту першого випадку з COVID-19 в країні, вірусом заразилися 2,12 млн громадян, померли при цьому 46,6 тисячі, а одужати змогли тільки 1,77 млн.

За минулий день найбільше хворих людей в:

  • Донецькій області - 325 громадян,
  • 213 жителів Харківщини,
  • 191 особа в Дніпропетровській обл.,
  • в Запорізькій області 169 українців,
  • 132 позитивних результатів в Миколаївській області.

З моменту першої щеплення від "корони" в країні вакцинували 965 громадян.

Нагадаємо, що раніше лікарі повідомили про серію випадків, пов'язаних з рідкісною інфекцією, також званої "чорним грибком", серед видужуючих і видужали від коронавірусу пацієнтів.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 70

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Коронавирус, Covid-19.
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