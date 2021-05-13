В Україні немає стільки доз: МОЗ осадив уряд за обіцянки по COVID-вакцинації

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в середу, 12 травня, заявив, що охочим отримати щеплення від коронавірусу Covid-19, які записувалися в електронну чергу через додаток "Дія", почнуть робити щеплення вже в найближчі вихідні, однак в МОЗ вже спростували його слова.

Зокрема, під час прес-конференції в Чернігівській облдержадміністрації Шмигаль сказав: "Протягом суботи і неділі всі громадяни, які зареєструвалися через портал "Дія", зможуть отримати вакцини вже в порядку живої черги. Тобто всі, хто записався, вже на цих вихідних можуть звертатися до відповідних кабінетів щеплення на своїй території і отримувати щеплення тими вакцинами, які доступні".

Разом з тим, вже через кілька годин заступник голови МОЗ - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко фактично спростував слова Шмигаля, заявивши, що вакцинувати від коронавірусц зареєстрованих в "Дії" людей будуть тільки з пріоритетних груп, оскільки вакцини для всіх бажаючих немає.

"Є всі бажаючі, і є можливості системи охорони здоров'я і наявність вакцин в Україні. Сьогодні 500 тисяч доз вакцини у нас немає для того, щоб вакцинувати всіх бажаючих в додатку", - сказав Ляшко під час прямого ефіру в Instagram "Радіо Свобода".

Він додав, що зараз у МОЗ в пріоритеті вакцинувати на найближчих вихідних люди старше 65 років.

"У листі очікування в "Дії" у нас таких є 23,9 тисяч осіб (з цієї групи - ред.) і ми спробуємо вакцинувати їх на цих вихідних", - сказав головний санлікар України.

Як повідомлялося, 11 травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов відрапортував президенту України Володимиру Зеленському про те, що українці щосили записуються на вакцинацію через додаток "Дія", а вакцинувати їх будуть строго в певні дні - у вихідні.