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П'ятниця, 14.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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В Україні напередодні вихідних знизилося число летальних випадків від коронавірусу: дані на 14 травня

В Україні напередодні вихідних знизилося число летальних випадків від коронавірусу: дані на 14 травня
08:34 Сьогодні Телеграф

В Україні за станом на 14 травня зафіксували 7562 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, в тому числі захворіли 336 дітей і 216 медпрацівників.

Про це в п'ятницю вранці повідомляє міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Також за минулу добу в Україні:

  • госпіталізовані - 2195 осіб;
  • летальних випадків - 287;
  • одужали – 15 958 осіб;
  • здійснено тестувань за добу - 79 452 (в тому числі методом ПЛР - 33 889 методом ІФА - 14 118, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 31 445);
  • 21 587 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 13 травня в Україні.

Варто відзначити, що за минулу добу різко зменшилася кількість летальних випадків: якщо за середу, 12 травня в Україні померли 346 хворих, то за четвер, 13 травня, - 287.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в г. Киев (681), Харківській (665), Дніпропетровській (487), Черкаській (449) та Донецькій (445) областях.

Степанов_коронавірус_14_05

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 2 143 448 осіб;
  • одужала - 1 832 601 особа;
  • летальних випадків - 47 620;
  • проведено ПЛР-тестів - 9 790 291;
  • всього з початку прищеплювальної кампанії щеплено 918 164 особи, з них отримали 1 дозу - 918 162 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 8 358 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Станом на 13 травня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 550 017 чоловік.

Як повідомлялося, відомий лікар і телеведучий Євгеній Комаровський розповів, що останні дослідження з розповсюдження коронавірусної інфекції показують, що основним в поширенні коронавірусу є не повітряно-крапельний, а аерозольний шлях, тоді як контактний шлях практично не діє.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
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Статистика, Максим Степанов, Коронавірус, Covid-19, Одужали, Померлі, захворіли.
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