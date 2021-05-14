В Україні напередодні вихідних знизилося число летальних випадків від коронавірусу: дані на 14 травня

В Україні за станом на 14 травня зафіксували 7562 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, в тому числі захворіли 336 дітей і 216 медпрацівників.
Про це в п'ятницю вранці повідомляє міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
Також за минулу добу в Україні:
Варто відзначити, що за минулу добу різко зменшилася кількість летальних випадків: якщо за середу, 12 травня в Україні померли 346 хворих, то за четвер, 13 травня, - 287.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в г. Киев (681), Харківській (665), Дніпропетровській (487), Черкаській (449) та Донецькій (445) областях.
За весь час пандемії в Україні:
Станом на 13 травня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 550 017 чоловік.
Як повідомлялося, відомий лікар і телеведучий Євгеній Комаровський розповів, що останні дослідження з розповсюдження коронавірусної інфекції показують, що основним в поширенні коронавірусу є не повітряно-крапельний, а аерозольний шлях, тоді як контактний шлях практично не діє.