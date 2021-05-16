Захворюваність на COVID-19 і смертність різко знизилися: статистика на16 травня

В Україні виявили 3620 нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією (днем раніше - 6796), 7921 пацієнт зумів побороти небезпечне захворювання.

Про це 16 травня повідомив у Facebook глава МОЗ Максим Степанов.

У лікарні з коронавірусом за останню добу потрапили 2208 людей. На жаль, не змогли перемогти захворювання і померли 133 пацієнти (добою раніше - 322).

Найбільше хворих ковідом за добу виявлено в Дніпропетровській (530), Київській (277), Донецькій (260), Одеській (231) та Херсонській (194) областях.

Захворювання виявили у 172 дітей та 60 медпрацівників.

За весь час епідемії коронавіруса в Україні зареєстровано 2 153 864 хворих COVID-19, з них одужали 1 857 724 особи, 48075 осіб померли.

Нагадаємо, за словами глави Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) другий рік пандемії коронавірусу у світі стане більш смертоносним. Побоювання фахівців викликає ситуація в усьому світі.

Тим часом Україна готується до нової хвилі COVID-19, а з 1 липня в країні можуть ввести "ковідні" сертифікати.