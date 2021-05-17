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Понеділок, 17.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Статистика по коронавірусу в Україні продовжує поліпшуватися: дані на 17 травня

Статистика по коронавірусу в Україні продовжує поліпшуватися: дані на 17 травня
08:29 Сьогодні Телеграф

В українських центрах тестування за добу зареєстрували 2 136 осіб з "короною".

Про це йдеться в звіті міністра охорони здоров'я Максима Степанова 17 травня. 

За даними Міністерства охорони здоров'я за 24 години в країні:

  • 1260 громадян госпіталізували,
  • 109 осіб померли,
  • 6869 вилікувалися від хвороби,
  • 17306 людей здали ковід-тест.

З початку першого хворого коронавірусів в країні заразилися 2,15 млн, померли з них 48,1 тисячі, а вилікувалися тільки 1,86 млн українців.

За останній день найбільше людей захворіли: 

  • в Донецькій області 190 громадян,
  • 182 жителі Рівненщини,
  • 137 осіб на Сумщині,
  • в Дніпропетровській області 134 українці,
  • "Корону" підхопили 134 з тих, хто складав тест на коронавірус.

Водночас 940 тисяч громадян вакцинували з початку кампанії щеплень. 

Нагадаємо, що раніше лікар-інфекціоніст розповіла про неправильні підходи до лікування COVID-19.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 92

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Коронавірус, Covid-19.
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