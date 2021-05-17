Статистика по коронавірусу в Україні продовжує поліпшуватися: дані на 17 травня

В українських центрах тестування за добу зареєстрували 2 136 осіб з "короною".
Про це йдеться в звіті міністра охорони здоров'я Максима Степанова 17 травня.
За даними Міністерства охорони здоров'я за 24 години в країні:
З початку першого хворого коронавірусів в країні заразилися 2,15 млн, померли з них 48,1 тисячі, а вилікувалися тільки 1,86 млн українців.
За останній день найбільше людей захворіли:
Водночас 940 тисяч громадян вакцинували з початку кампанії щеплень.
Нагадаємо, що раніше лікар-інфекціоніст розповіла про неправильні підходи до лікування COVID-19.