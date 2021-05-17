Статистика по коронавірусу в Україні продовжує поліпшуватися: дані на 17 травня

В українських центрах тестування за добу зареєстрували 2 136 осіб з "короною".

Про це йдеться в звіті міністра охорони здоров'я Максима Степанова 17 травня.

За даними Міністерства охорони здоров'я за 24 години в країні:

1260 громадян госпіталізували,

109 осіб померли,

6869 вилікувалися від хвороби,

17306 людей здали ковід-тест.

З початку першого хворого коронавірусів в країні заразилися 2,15 млн, померли з них 48,1 тисячі, а вилікувалися тільки 1,86 млн українців.

За останній день найбільше людей захворіли:

в Донецькій області 190 громадян,

182 жителі Рівненщини,

137 осіб на Сумщині,

в Дніпропетровській області 134 українці,

"Корону" підхопили 134 з тих, хто складав тест на коронавірус.

Водночас 940 тисяч громадян вакцинували з початку кампанії щеплень.

Нагадаємо, що раніше лікар-інфекціоніст розповіла про неправильні підходи до лікування COVID-19.