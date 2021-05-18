Після нетривалого спаду захворюваність коронавірусом знову пішла вгору: дані на 18 травня

В українських центрах тестування за добу зареєстрували 4095 осіб з коронавірусом.
Про це йдеться в звіті за 18 травня міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
За даними Міністерства охорони здоров'я за 24 години:
З початку пандемії в країні заразилися 2,16 млн громадян, при тому, що померли тільки 48,4 тисячі, вилікувалися 1,88 млн осіб.
За минулу добу в країні найбільше хворіють:
З початку вакцинації в країні прищепили 948 тисяч громадян.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр України порадував прогнозом на зниження захворюваності в країні.