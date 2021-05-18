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Вівторок, 18.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Після нетривалого спаду захворюваність коронавірусом знову пішла вгору: дані на 18 травня

Після нетривалого спаду захворюваність коронавірусом знову пішла вгору: дані на 18 травня
08:29 Сьогодні Телеграф

В українських центрах тестування за добу зареєстрували 4095 осіб з коронавірусом.

Про це йдеться в звіті за 18 травня міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

За даними Міністерства охорони здоров'я за 24 години:

  • в лікарню потрапили 999 громадян,
  • 285 людей загинули,
  • 17751 пацієнт вилікувався,
  • провели тестів на "корону" - 61110 людей.

З початку пандемії в країні заразилися 2,16 млн громадян, при тому, що померли тільки 48,4 тисячі, вилікувалися 1,88 млн осіб.

За минулу добу в країні найбільше хворіють: 

  • в Донецькій області 428,
  • 425 громадян на Рівненщині,
  • в Києві 425 людей отримали позитивний ковід-тест,
  • на Полтавщині 275 українців захворіли,
  • 265 жителів Запорізької області підхопили "корону".

З початку вакцинації в країні прищепили 948 тисяч громадян.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України порадував прогнозом на зниження захворюваності в країні.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
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Коронавірус, Covid-19.
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