Після нетривалого спаду захворюваність коронавірусом знову пішла вгору: дані на 18 травня

В українських центрах тестування за добу зареєстрували 4095 осіб з коронавірусом.

Про це йдеться в звіті за 18 травня міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

За даними Міністерства охорони здоров'я за 24 години:

в лікарню потрапили 999 громадян,

285 людей загинули,

17751 пацієнт вилікувався,

провели тестів на "корону" - 61110 людей.

З початку пандемії в країні заразилися 2,16 млн громадян, при тому, що померли тільки 48,4 тисячі, вилікувалися 1,88 млн осіб.

За минулу добу в країні найбільше хворіють:

в Донецькій області 428,

425 громадян на Рівненщині,

в Києві 425 людей отримали позитивний ковід-тест,

на Полтавщині 275 українців захворіли,

265 жителів Запорізької області підхопили "корону".

З початку вакцинації в країні прищепили 948 тисяч громадян.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України порадував прогнозом на зниження захворюваності в країні.