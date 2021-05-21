В Україні вперше за два місяці менше 200 тисяч хворих коронавірусом: свіжі дані на 21 травня

В українських центрах тестування за минулий день зареєстровано 4984 людини з коронавірусом.
Про це йдеться в звіті Міністерства охорони здоров'я 21 травня.
В країні число хворих "короною" впало нижче 200 тис., оскільки 20 травня країні хворіли 205 тис. осіб, а за добу одужали 12 тис., при тому, що захворіли менше ніж 5 тис. Число хворих становить 198 тис.
В останній раз подібне число спостерігалося 12 березня, тоді боліло 195,6 тис. осіб.
Згідно з даними статистики за добу:
Пройшли тести за 24 години:
З початку першого зараження в Україні вірус підхопили 2,17 млн громадян, померли з яких 49,1 тисячі, а подолати хворобу змогли тільки 1,92 млн осіб.
За 24 години найбільше хворіли:
Нагадаємо, що в ЄС вирішили дозволити в'їзд громадянам України, які пройшли повний курс вакцинації від коронавируса Covid-19 схваленими вакцинами.