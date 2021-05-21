В Україні вперше за два місяці менше 200 тисяч хворих коронавірусом: свіжі дані на 21 травня

В українських центрах тестування за минулий день зареєстровано 4984 людини з коронавірусом.

Про це йдеться в звіті Міністерства охорони здоров'я 21 травня.

В країні число хворих "короною" впало нижче 200 тис., оскільки 20 травня країні хворіли 205 тис. осіб, а за добу одужали 12 тис., при тому, що захворіли менше ніж 5 тис. Число хворих становить 198 тис.

В останній раз подібне число спостерігалося 12 березня, тоді боліло 195,6 тис. осіб.

Згідно з даними статистики за добу:

в лікарні потрапили 1785 людей,

202 пацієнти померли,

12845 громадян вилікувалися.

Пройшли тести за 24 години:

ПЛР - 26154 українці,

ІФА - 11454 громадян,

24969 людей через експересс-тест.

З початку першого зараження в Україні вірус підхопили 2,17 млн громадян, померли з яких 49,1 тисячі, а подолати хворобу змогли тільки 1,92 млн осіб.

За 24 години найбільше хворіли:

в Києві 435 громадян,

408 жителів Донецької області,

405 осіб на Дніпропетрівщині,

в Запорізькій області 354 українці,

на Київщині підхопили "корону" 348 людей.

Нагадаємо, що в ЄС вирішили дозволити в'їзд громадянам України, які пройшли повний курс вакцинації від коронавируса Covid-19 схваленими вакцинами.