Скачать
П'ятниця, 21.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Сьогодення легендарного заповідника: що роблять туристи в "Асканії-Новій", хто годує тварин та де подівся науковий архів
Сьогодення легендарного заповідника: що роблять туристи в "Асканії-Новій", хто годує тварин та де подівся науковий архів
"Одноголосно проголосували": стало відомо, як Тищенко "поплатився" за вечірку на локдауні
"Одноголосно проголосували": стало відомо, як Тищенко "поплатився" за вечірку на локдауні
Ділянка з електронного молотка: плюси, мінуси та підводне каміння нового формату земельних аукціонів
Ділянка з електронного молотка: плюси, мінуси та підводне каміння нового формату земельних аукціонів
The Hardkiss потрясли мережу новим альбомом "Жива і не залізна": слухати його онлайн
The Hardkiss потрясли мережу новим альбомом "Жива і не залізна": слухати його онлайн

В Україні вперше за два місяці менше 200 тисяч хворих коронавірусом: свіжі дані на 21 травня

В Україні вперше за два місяці менше 200 тисяч хворих коронавірусом: свіжі дані на 21 травня
08:49 Сьогодні Телеграф

В українських центрах тестування за минулий день зареєстровано 4984 людини з коронавірусом.

Про це йдеться в звіті Міністерства охорони здоров'я 21 травня.

В країні число хворих "короною" впало нижче 200 тис., оскільки 20 травня країні хворіли 205 тис. осіб, а за добу одужали 12 тис., при тому, що захворіли менше ніж 5 тис. Число хворих становить 198 тис.

В останній раз подібне число спостерігалося 12 березня, тоді боліло 195,6 тис. осіб.

Covid-19  

Згідно з даними статистики за добу:

  • в лікарні потрапили 1785 людей,
  • 202 пацієнти померли,
  • 12845 громадян вилікувалися.

Пройшли тести за 24 години: 

  • ПЛР - 26154 українці,
  • ІФА - 11454 громадян,
  • 24969 людей через експересс-тест.

З початку першого зараження в Україні вірус підхопили 2,17 млн громадян, померли з яких 49,1 тисячі, а подолати хворобу змогли тільки 1,92 млн осіб.

За 24 години найбільше хворіли: 

  • в Києві 435 громадян,
  • 408 жителів Донецької області,
  • 405 осіб на Дніпропетрівщині,
  • в Запорізькій області 354 українці,
  • на Київщині підхопили "корону" 348 людей.

Нагадаємо, що в ЄС вирішили дозволити в'їзд громадянам України, які пройшли повний курс вакцинації від коронавируса Covid-19 схваленими вакцинами.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 122

Все по темі:

Коронавірус, Covid-19.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Вишиванка чи косоворотка? У що все-таки одягнувся Зеленський, вітаючи українців (фото)
02 "Одноголосно проголосували": стало відомо, як Тищенко "поплатився" за вечірку на локдауні
03 США мають агентурну мережу по всьому світу: ЗМІ розкрили важливі деталі
04 Відмовив двигун над Чорним морем: у МАУ розповіли подробиці аварійної посадки пасажирського "Боїнга"
05 В Україні вперше за два місяці менше 200 тисяч хворих коронавірусом: свіжі дані на 21 травня
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
&quot;Сто людей можуть вбити на Донбасі&quot;: Зеленський не відповів, чи вважає Путіна вбивцею (відео)
"Сто людей можуть вбити на Донбасі": Зеленський не відповів, чи вважає Путіна вбивцею (відео)
Екстрена посадка: у літака МАУ, що летів до Стамбулу, відмовив двигун (фото)
Екстрена посадка: у літака МАУ, що летів до Стамбулу, відмовив двигун (фото)
Ось так ідеально: Зеленський з дружиною стали героями фотожаб через фото у вишиванках
Ось так ідеально: Зеленський з дружиною стали героями фотожаб через фото у вишиванках
День Іоанна Богослова 21 травня: народні прикмети і заборони
День Іоанна Богослова 21 травня: народні прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся