Скачать
Понеділок, 24.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Олег Скрипка: Україна даремно витрачає культурний потенціал, викладаючись на "Євробаченні"
Олег Скрипка: Україна даремно витрачає культурний потенціал, викладаючись на "Євробаченні"
Менше 1500 хворих за добу: ситуація по коронавірусу в Україні на 24 травня
Менше 1500 хворих за добу: ситуація по коронавірусу в Україні на 24 травня
В Італії знайшли тіло вбитої молодої українки: деталі трагедії і фото
В Італії знайшли тіло вбитої молодої українки: деталі трагедії і фото
"Будьмо!": Макрон підняв келих під тост українською (відео)
"Будьмо!": Макрон підняв келих під тост українською (відео)

Менше 1500 хворих за добу: ситуація по коронавірусу в Україні на 24 травня

Менше 1500 хворих за добу: ситуація по коронавірусу в Україні на 24 травня
08:39 Сьогодні Телеграф

У місцях для тестування на коронавірус в Україні за добу зареєстрували 1334 особи з COVID-19.

Про це йдеться в звіті Міністерства охорони та здоров'я 24 травня.

Відзначимо, в останній раз подібне число захворілих в останній раз було 11 серпня 2020 року і становило 1158.

скрин

Згідно з даними статистики в Україні за день:

  • в лікарні потрапили 1019 громадян,
  • 68 померли,
  • 6999 людей вилікувалися,
  • пройшли ПЛР тест 8684 українці.

З моменту початку розповсюдження вірусу по Україні заражені 2,18 млн громадян, майже 49,5 тис. - загинули, вилікувалися 1,95 млн людей.

В останні 24 години найбільше заражені: 

  • 190 громадян на Дніпропетровщині,
  • в Миколаївській області 151 особа,
  • в Києві 125 людей заразилися,
  • "Корону" підхопили 101 житель Харківщини,
  • 75 українців живуть в Київській області.

Нагадаємо, що британські дослідження підтвердили ефективність вакцин Pfizer-BioNTech і AstraZeneca проти штаму коронавірусу, який був вперше зафіксований в Індії.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 52

Все по темі:

Коронавірус, Covid-19.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Менше 1500 хворих за добу: ситуація по коронавірусу в Україні на 24 травня
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
З Днем ангела, Таїсія! Щиросердечні вітання в листівках і картинках на українській мові
З Днем ангела, Таїсія! Щиросердечні вітання в листівках і картинках на українській мові
В Україні рекордно впала тижнева захворюваність на коронавірус: свіжі дані на 23 травня
В Україні рекордно впала тижнева захворюваність на коронавірус: свіжі дані на 23 травня
Трійця і День Конституції: як будуть відпочивати українці в червні (інфографіка)
Трійця і День Конституції: як будуть відпочивати українці в червні (інфографіка)
Яке свято 24 травня: народні прикмети і заборони
Яке свято 24 травня: народні прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся