Менше 1500 хворих за добу: ситуація по коронавірусу в Україні на 24 травня

У місцях для тестування на коронавірус в Україні за добу зареєстрували 1334 особи з COVID-19.
Про це йдеться в звіті Міністерства охорони та здоров'я 24 травня.
Відзначимо, в останній раз подібне число захворілих в останній раз було 11 серпня 2020 року і становило 1158.
Згідно з даними статистики в Україні за день:
З моменту початку розповсюдження вірусу по Україні заражені 2,18 млн громадян, майже 49,5 тис. - загинули, вилікувалися 1,95 млн людей.
В останні 24 години найбільше заражені:
Нагадаємо, що британські дослідження підтвердили ефективність вакцин Pfizer-BioNTech і AstraZeneca проти штаму коронавірусу, який був вперше зафіксований в Індії.