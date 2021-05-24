Менше 1500 хворих за добу: ситуація по коронавірусу в Україні на 24 травня

У місцях для тестування на коронавірус в Україні за добу зареєстрували 1334 особи з COVID-19.

Про це йдеться в звіті Міністерства охорони та здоров'я 24 травня.

Відзначимо, в останній раз подібне число захворілих в останній раз було 11 серпня 2020 року і становило 1158.

Згідно з даними статистики в Україні за день:

в лікарні потрапили 1019 громадян,

68 померли,

6999 людей вилікувалися,

пройшли ПЛР тест 8684 українці.

З моменту початку розповсюдження вірусу по Україні заражені 2,18 млн громадян, майже 49,5 тис. - загинули, вилікувалися 1,95 млн людей.

В останні 24 години найбільше заражені:

190 громадян на Дніпропетровщині,

в Миколаївській області 151 особа,

в Києві 125 людей заразилися,

"Корону" підхопили 101 житель Харківщини,

75 українців живуть в Київській області.

Нагадаємо, що британські дослідження підтвердили ефективність вакцин Pfizer-BioNTech і AstraZeneca проти штаму коронавірусу, який був вперше зафіксований в Індії.