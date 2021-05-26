В Україні за добу вдвічі зросла кількість госпіталізацій з коронавірусом: зведення 26 травня

У центрах з тестування у 3395 осіб підтвердився діагноз COVID-19. При тому, що госпіталізували понад 1,7 тис. осіб.
Про це повідомили в звіті МОЗ 26 травня.
Згідно з даними статистики за 24 години в країні:
З початку пандемії в країні 2,18 млн українців підхопили "корону", а вилікувалися тільки 1,99 млн, число померлих тим часом наближається до 50 000.
Упродовж минулої доби найбільше заражаються:
Нагадаємо, що 23 травня британські дослідники підтвердили високу ефективність вакцин Pfizer-BioNTech і AstraZeneca при лікуванні нового штаму "корони", який вперше зафіксували на території Індії.