В Україні за добу вдвічі зросла кількість госпіталізацій з коронавірусом: зведення 26 травня

У центрах з тестування у 3395 осіб підтвердився діагноз COVID-19. При тому, що госпіталізували понад 1,7 тис. осіб.

Про це повідомили в звіті МОЗ 26 травня.

Згідно з даними статистики за 24 години в країні:

в лікарню потрапили 1778 громадян,

208 людей померли,

14987 українців вилікувалися від коронавірусу,

пройшли ПЛР-тест 20742 пацієнти.

З початку пандемії в країні 2,18 млн українців підхопили "корону", а вилікувалися тільки 1,99 млн, число померлих тим часом наближається до 50 000.

Упродовж минулої доби найбільше заражаються:

в Києві 385 людей,

328 жителів Харківщини,

277 українців захворіли в Дніпропетровській області,

в Запорізькій області 219 громадян підхопили "корону",

на Київщині 208 випадків захворювання.

Нагадаємо, що 23 травня британські дослідники підтвердили високу ефективність вакцин Pfizer-BioNTech і AstraZeneca при лікуванні нового штаму "корони", який вперше зафіксували на території Індії.