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Четвер, 27.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Вже понад 50 тисяч українців померло від коронавируса: свіжа зведення на 27 травня

Вже понад 50 тисяч українців померло від коронавируса: свіжа зведення на 27 травня
Оновлено 08:40 Сьогодні Телеграф Фото: facebook

В Україні станом на ранок 27 травня зафіксовано 3 509 нових випадків захворювання коронавирусною інфекцією COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в Facebook.

Серед захворілих 193 дитини та 82 медпрацівники. Найбільше заражень підтвердили в Києві (454), Дніпропетровській (284), Львівській (278), Харківській (233) та Київській (194) областях.

Всього за минулу добу госпіталізовано 1402 людини; від ускладнень померли 183 пацієнта; перехворіли і одужали 16 867.

Всього за добу проведено 67 564 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР -29 280, методом ІФА - 12 440, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 25 844.

Слід зазначити, що всього в Україні заразилися 2 млн 193 тисяч 367 осіб, видужали - 2 млн 6 тисяч 918, летальних випадків - 50 076.

В порівнянні з днем раніше спостерігається невеликий стрибок захворюваності, 26 травня підтвердили 3 395 заражень. Ще днем раніше, 25 травня, на коронавірус в Україні захворіло 2 608 осіб.

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Тетяна Гулевата
Автор: Тетяна Гулевата Більд-редактор, веб-дизайнер
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МОЗ, Коронавірус, Covid-19.
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