В Україні менше 2 тисяч хворих коронавірусом за добу, але більшість з них важкі

В українських центрах тестування за добу зареєстрували 1703 людини з коронавірусом.

Про це йдеться в звіті Міністерства охорони здоров'я за неділю 30 травня.

Згідно з даними статистики за 24 години в країні:

в лікарні потрапили 1330 громадян,

померло 84 пацієнти,

5733 українці вилікувалися,

здали ПЛР-тест 15199 людей.

З початку пандемії в Україні заразилися 2,2 млн громадян, вилікувалися всього 2,03 млн осіб, а число померлих перевалило за 50 тисяч.

За день в Україні найбільше хворіли:

на Дніпропетрівщині 257 громадян,

143 людини підхопили COVID на Харківщині,

127 жителів Миколаївської області,

на Київщині 122 українці заразилися "короною",

96 людей отримали позитивний ковід-тест в Києві.

Нагадаємо, що в українському Кабміні збираються переглянути критерії "зеленої зони" і внести інші зміни в адаптивний карантин.