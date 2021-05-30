В Україні менше 2 тисяч хворих коронавірусом за добу, але більшість з них важкі

В українських центрах тестування за добу зареєстрували 1703 людини з коронавірусом.
Про це йдеться в звіті Міністерства охорони здоров'я за неділю 30 травня.
Згідно з даними статистики за 24 години в країні:
З початку пандемії в Україні заразилися 2,2 млн громадян, вилікувалися всього 2,03 млн осіб, а число померлих перевалило за 50 тисяч.
За день в Україні найбільше хворіли:
Нагадаємо, що в українському Кабміні збираються переглянути критерії "зеленої зони" і внести інші зміни в адаптивний карантин.