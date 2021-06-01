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Вівторок, 01.06.2021
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Нові пенсії, Covid-паспорти і рейси в Європу: що чекає українців у червні (інфографіка)

Нові пенсії, Covid-паспорти і рейси в Європу: що чекає українців у червні (інфографіка)
07:33 Сьогодні Телеграф

Літо вже почалося.

"Телеграф" зібрав зміни, які чекають українців у першому місяці літа.

Вихідні

У червні українцям випадають відразу двоє довгих вихідних. Так, 16 червня українці відзначатимуть свято Трійці. У підсумку українці будуть відпочивати з 15 по 17 червня включно.

Крім того, в п'ятницю 28 червня Україна святкує День Конституції, тому знову буде три дні відпочинку - з 28 по 30 червня.

Обмеження для великовантажного транспорту

З 1 червня почне діяти обмеження руху для вантажівок важчих за 24 тонн.

Ціни на газ

В Україні вже в червні вартість кубометру газу може збільшитися з 8 до 12 гривень за кубометр. Але подорожчання торкнеться виключно місячних тарифів. Тих, хто підписав річний тариф, зміни не торкнуться.

Відновлення авіарейсів

З 4 червня "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) відновлять рейс "Київ - Санья (Китай)". Прямі рейси будуть виконуватися по вівторках на літаках Boeing-767-300.

Перерахунок пенсій

З 1 червня Пенсійний фонд проведе перерахунок виплат, які були призначені працюючим пенсіонерам в період до квітня 2019 року. Право на перерахунок визначає страховий стаж, набутий станом на 1 березня 2021-го. Виходить, що пенсії перерахують за перший квартал поточного року.

Изменения в июне

Раніше "Телеграф" розповідав, якої погоди чекати українцям в червні.

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Наталія Гурковська
Автор: Наталія Гурковська Редактор стрічки новин
Перегляди: 54

Все по темі:

Газ, Червень, Фури, Свята, Україна, Вихідні, Зміни, Ціни на газ.
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