Більше важких випадків і менше одужань: дані по коронавірусу в Україні 2 червня

У центрах для проходження тестування за 24 години зареєстрували 2205 осіб з коронавірусом.

Про це йдеться в звіті Міністерства охорони здоров'я 2 червня.

У порівнянні з 1 червня в Україні більше людей потрапили до лікарень і менше видужали.

Повідомляється, що в країні за день:

в лікарні потрапили 1262 українці,

158 пацієнтів померли,

9405 людей одужали,

27936 українців пройшли ПЛР-тест.

З моменту першого зараження "короною" в країні вірус підхопили 2,20 млн людей, вилікувалися вже 2,06 млн громадян, а померли 50,8 тисячі.

За день в Україні заражалися:

в Києві 473 людини захворіли COVID,

178 жителів Київщини отримали позитивний ковід-тест,

139 людей на Харківщині підтвердили свій діагноз коронавірус,

в Запорізькій області 124 українці підхопили "корону",

112 громадян в Донецькій області заразилися.

Нагадаємо, раніше український лікар і телеведучий Валерій Ославський порівняв коронавірус з коктейлем і пояснив, чим він схожі.