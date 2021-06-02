Більше важких випадків і менше одужань: дані по коронавірусу в Україні 2 червня

У центрах для проходження тестування за 24 години зареєстрували 2205 осіб з коронавірусом.
Про це йдеться в звіті Міністерства охорони здоров'я 2 червня.
У порівнянні з 1 червня в Україні більше людей потрапили до лікарень і менше видужали.
Повідомляється, що в країні за день:
З моменту першого зараження "короною" в країні вірус підхопили 2,20 млн людей, вилікувалися вже 2,06 млн громадян, а померли 50,8 тисячі.
За день в Україні заражалися:
Нагадаємо, раніше український лікар і телеведучий Валерій Ославський порівняв коронавірус з коктейлем і пояснив, чим він схожі.