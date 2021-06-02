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Середа, 02.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Більше важких випадків і менше одужань: дані по коронавірусу в Україні 2 червня

Більше важких випадків і менше одужань: дані по коронавірусу в Україні 2 червня
08:34 Сьогодні Телеграф

У центрах для проходження тестування за 24 години зареєстрували 2205 осіб з коронавірусом.

Про це йдеться в звіті Міністерства охорони здоров'я 2 червня.

У порівнянні з 1 червня в Україні більше людей потрапили до лікарень і менше видужали.

Повідомляється, що в країні за день:

  • в лікарні потрапили 1262 українці,
  • 158 пацієнтів померли,
  • 9405 людей одужали,
  • 27936 українців пройшли ПЛР-тест.

З моменту першого зараження "короною" в країні вірус підхопили 2,20 млн людей, вилікувалися вже 2,06 млн громадян, а померли 50,8 тисячі.

Доктор Комаровський заявив, що для перемоги над коронавірусом слід вакцинувати 70% населення України

За день в Україні заражалися:

  • в Києві 473 людини захворіли COVID,
  • 178 жителів Київщини отримали позитивний ковід-тест,
  • 139 людей на Харківщині підтвердили свій діагноз коронавірус,
  • в Запорізькій області 124 українці підхопили "корону",
  • 112 громадян в Донецькій області заразилися.

Нагадаємо, раніше український лікар і телеведучий Валерій Ославський порівняв коронавірус з коктейлем і пояснив, чим він схожі.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 67

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Коронавірус, Covid-19.
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