Середнє число одужуючих в Україні помітно впало: зведення COVID-19 на 3 травня

У місцях для проходження тестів на COVID-19 за 24 години у 2581 особи підтвердили коронавірус.

Про це повідомили в звіті МОЗ у четвер 3 червня.

У порівнянні з даними на останньому тижні число видужань злегка впало.

За добу в Україні:

1059 громадян потрапили до лікарень,

102 пацієнти померли,

9405 осіб побороли хворобу,

здали ПЛР-тест 26468 людей.

З моменту першого зараження в Україні вірус підхопили 2,41 млн громадян, вилікувалися тільки 2,09 млн осіб, а померли майже 51 тисяча.

З 2 по 3 червня найбільше хворіли в:

529 українців отримали позитивний ковід-тест в Києві,

182 жителі Запорізької області,

на Днепропатрівщині 177 людей заразилися,

"короною" захворіли 154 жителів Львівщини,

143 людей підхопили вірус в Київській області.

Нагадаємо, що раніше український лікар порівняв COVID-19 з коктейлем і пояснив, чим вони схожі.