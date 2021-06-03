Середнє число одужуючих в Україні помітно впало: зведення COVID-19 на 3 травня

У місцях для проходження тестів на COVID-19 за 24 години у 2581 особи підтвердили коронавірус.
Про це повідомили в звіті МОЗ у четвер 3 червня.
У порівнянні з даними на останньому тижні число видужань злегка впало.
За добу в Україні:
З моменту першого зараження в Україні вірус підхопили 2,41 млн громадян, вилікувалися тільки 2,09 млн осіб, а померли майже 51 тисяча.
З 2 по 3 червня найбільше хворіли в:
Нагадаємо, що раніше український лікар порівняв COVID-19 з коктейлем і пояснив, чим вони схожі.