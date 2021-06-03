Пандемія COVID-19 не вплинула на режим роботи більше половини українців (інфографіка)

Пандемія коронавірусу і карантин, що накрили Україну, ніяк не вплинули на зайнятість українців.
Про це можна судити з опитування Центру Разумкова.
Так, з питання втрати роботи ситуація виглядає так:
До того ж, відповідаючи на питання, як змінилася їхня зарплата під час пандемії коронавирусу, 54% опитаних зізналися, що розмір гонорару не змінився. 37% - що він зменшився, а 3% - що він збільшився.
При цьому на зменшення зарплати частіше вказують працівники приватного сектора, ніж державного (відповідно 40% і 26%). Відзначають, що вона не змінилася - відповідно 52% і 67%, що вона зросла - відповідно 3% і 4%.
Як повідомляв "Телеграф", раніше менше половини українців обізнані про проблему ринку землі.