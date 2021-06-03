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Четвер, 03.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Пандемія COVID-19 не вплинула на режим роботи більше половини українців (інфографіка)

Пандемія COVID-19 не вплинула на режим роботи більше половини українців (інфографіка)
Оновлено 16:47 Сьогодні Телеграф

Пандемія коронавірусу і карантин, що накрили Україну, ніяк не вплинули на зайнятість українців.

Про це можна судити з опитування Центру Разумкова.

Так, з питання втрати роботи ситуація виглядає так:

  • 53% опитаних не відчули ніяких змін за час Коронавірусние карантину
  • 14% - повністю або частково перейшли на дистанційну роботу з повним збереженням заробітної плати
  • 7% перейшли на дистанційну роботу з частковим збереженням заробітної плати
  • 6% - пішли в частково оплачувану відпустку
  • 2% - пішли в повністю оплачувану тривалу відпустку
  • 9% - пішли в неоплачувану відпустку
  • 4% - від пандемії втратили роботу

До того ж, відповідаючи на питання, як змінилася їхня зарплата під час пандемії коронавирусу, 54% опитаних зізналися, що розмір гонорару не змінився. 37% - що він зменшився, а 3% - що він збільшився.

При цьому на зменшення зарплати частіше вказують працівники приватного сектора, ніж державного (відповідно 40% і 26%). Відзначають, що вона не змінилася - відповідно 52% і 67%, що вона зросла - відповідно 3% і 4%.

Как карантин повлял на трудоустройство украинцев

Як повідомляв "Телеграф", раніше менше половини українців обізнані про проблему ринку землі.

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Наталія Гурковська
Автор: Наталія Гурковська Редактор стрічки новин
Перегляди: 85

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Робота, Карантин, Коронавірус, Covid-19.
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