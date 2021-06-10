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Четвер, 10.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Коронавірус сьогодні: хворих в чотири рази менше, ніж тих хто одужав

Коронавірус сьогодні: хворих в чотири рази менше, ніж тих хто одужав
08:32 Сьогодні Телеграф

У центрах з тестування коронавірусу за добу зареєстрували 1785 осіб з COVID-19.

Про це йдеться в звіті Міністерства охорони здоров'я 10 червня. 

Відзначимо, що в порівнянні з числом одужань, кількість хворих в 4 рази менше. 

Повідомляється, що протягом доби: 

  • в лікарні потрапив 741 особа,
  • 97 громадян померли,
  • 6513 осіб вилікувалися,
  • 59421 особа здала тест на "корону".

З першого дня епідемії в країні заразилися 2,219 млн людей, вилікувалися 2,11 млн громадян, померли 51,5 тисяч.

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ТОП-5 регіонів з найбільшим числом хворих: 

  • 216 громадян в Києві,
  • заразилися 128 осіб на Харківщині,
  • 128 людей підхопили "корону" на Львівщині,
  • в Дніпропетровській області 119 жителів,
  • на Київщині 102 людини отримали позитивний ковід-тест.

Нагадаємо, що 9 червня всі регіони країни були переведені в "зелену" зону епідемічної небезпеки.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
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Коронавірус, Covid-19.
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