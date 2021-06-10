Коронавірус сьогодні: хворих в чотири рази менше, ніж тих хто одужав

У центрах з тестування коронавірусу за добу зареєстрували 1785 осіб з COVID-19.

Про це йдеться в звіті Міністерства охорони здоров'я 10 червня.

Відзначимо, що в порівнянні з числом одужань, кількість хворих в 4 рази менше.

Повідомляється, що протягом доби:

в лікарні потрапив 741 особа,

97 громадян померли,

6513 осіб вилікувалися,

59421 особа здала тест на "корону".

З першого дня епідемії в країні заразилися 2,219 млн людей, вилікувалися 2,11 млн громадян, померли 51,5 тисяч.

ТОП-5 регіонів з найбільшим числом хворих:

216 громадян в Києві,

заразилися 128 осіб на Харківщині,

128 людей підхопили "корону" на Львівщині,

в Дніпропетровській області 119 жителів,

на Київщині 102 людини отримали позитивний ковід-тест.

Нагадаємо, що 9 червня всі регіони країни були переведені в "зелену" зону епідемічної небезпеки.