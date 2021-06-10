Коронавірус сьогодні: хворих в чотири рази менше, ніж тих хто одужав

У центрах з тестування коронавірусу за добу зареєстрували 1785 осіб з COVID-19.
Про це йдеться в звіті Міністерства охорони здоров'я 10 червня.
Відзначимо, що в порівнянні з числом одужань, кількість хворих в 4 рази менше.
Повідомляється, що протягом доби:
З першого дня епідемії в країні заразилися 2,219 млн людей, вилікувалися 2,11 млн громадян, померли 51,5 тисяч.
ТОП-5 регіонів з найбільшим числом хворих:
Нагадаємо, що 9 червня всі регіони країни були переведені в "зелену" зону епідемічної небезпеки.