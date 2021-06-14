Вперше за рік: в Україні за добу зафіксували менше 500 випадків коронавірусу

В Україні за день 420 людей захворіли COVID-19.

Про це повідомляється в звіті Міністерства охорони здоров'я за 14 червня.

Відзначимо, що в останній раз менше 500 випадків на добу реєстрували 9 червня 2020 року, тоді добовий приріст склав 394 людини.

Згідно з даними статистики за добу:

в лікарню потрапили 464 людини,

13 громадян померли,

3328 людей вилікувалися,

17856 українців пройшли тест на коронавірус.

З моменту першого зараженого в країні вірус підхопили 2,223 млн громадян, побороли "корону" тільки 2,13 млн людей. У свою чергу померли 51,6 тисячі осіб.

За 24 години найбільше хворіли:

в Києві 89 громадян були заражені,

44 жителі Запорізької області підхопили вірус,

"Короною" захворіли 42 людини в Миколаївській області,

на Київщині 30 українців отримали позитивний тест на коронавірус,

на Тернопільщині 27 жителів заразилися вірусом.

Нагадаємо, що дослідники назвали нові часті симптоми коронавірусу.