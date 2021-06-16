Скачать
Середа, 16.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
"Фракції "Голос" вже не існує": депутати пішли на радикальний крок
"Фракції "Голос" вже не існує": депутати пішли на радикальний крок
"Кримінальні авторитети", які потрапили під санкції РНБО, йдуть до суду проти Зеленського
"Кримінальні авторитети", які потрапили під санкції РНБО, йдуть до суду проти Зеленського
Обнесли дротом і постелили новий асфальт: як готували віллу Ла Гранж для зустрічі Байдена і Путіна
Обнесли дротом і постелили новий асфальт: як готували віллу Ла Гранж для зустрічі Байдена і Путіна
Українка загинула після падіння з балкона в Туреччині: останні хвилини життя дівчини потрапили на відео
Українка загинула після падіння з балкона в Туреччині: останні хвилини життя дівчини потрапили на відео

Це точно міжнародний сертифікат? В українському свідоцтві про вакцинацію від коронавірусу знайшли дивні речі

Це точно міжнародний сертифікат? В українському свідоцтві про вакцинацію від коронавірусу знайшли дивні речі
Оновлено 12:14 Сьогодні Телеграф

Українські журналісти знайшли дивні речі в українському свідоцтві про вакцинацію від коронавірусу, яке викликало чимало запитань.

Виданий йому документ опублікував Віталій Глагола, показавши, як власне виглядає міжнародне свідоцтво про вакцинацію від COVID-19 в Україні.

Його колега Сергій Сидоренко на своїй сторінці в "Фейсбук" розкритикував сертифікат, побачивши кілька ляпів.

"Отже, ось цю писульку, в якій замість назви вакцини записано "Коронавірусна хвороба COVID-19", а в графі "виробник" вписали кирилицею "Серум Інстітьют оф Індіа", у нас всерйоз називають "міжнародним сертифікатом"? - задається питанням журналіст, відзначивши, що даний документ викликає у нього "сміх з нотками істерики".

Нагадаємо, в Україні спостерігається зниження числа людей, які не бажають робити щеплення від коронавірусу COVID-19. Про це свідчать результати соцопитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 57

Все по темі:

Вакцинация, Критика, Сертификат, Ляпи, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Українка загинула після падіння з балкона в Туреччині: останні хвилини життя дівчини потрапили на відео
02 Зеленський одним махом змінив уповноважених з прав дітей, реабілітації АТО-шників, контролю за СБУ і земельних питань
03 Черв'яки - знак якості: що потрібно знати при виборі черешні (інфографіка)
04 Міносвіти таки взялося за скандальну дисертацію Киви: подробиці
05 Учасник акції ОПЗЖ безглуздо "спалився": "Платили просто ..." (відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Призначення Вітренка головою&quot;Нафтогазу&quot; було незаконним: глава НАЗК виніс вердикт
Призначення Вітренка головою"Нафтогазу" було незаконним: глава НАЗК виніс вердикт
На Донбасі загинув боєць ВСУ зі Львівщини, у нього залишилися мати і сестри (фото)
На Донбасі загинув боєць ВСУ зі Львівщини, у нього залишилися мати і сестри (фото)
Стало відомо, де і коли поховають Григорія Чапкіса
Стало відомо, де і коли поховають Григорія Чапкіса
Яке свято 15 червня: народні прикмети і заборони
Яке свято 15 червня: народні прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся