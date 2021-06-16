Це точно міжнародний сертифікат? В українському свідоцтві про вакцинацію від коронавірусу знайшли дивні речі

Українські журналісти знайшли дивні речі в українському свідоцтві про вакцинацію від коронавірусу, яке викликало чимало запитань.

Виданий йому документ опублікував Віталій Глагола, показавши, як власне виглядає міжнародне свідоцтво про вакцинацію від COVID-19 в Україні.

Його колега Сергій Сидоренко на своїй сторінці в "Фейсбук" розкритикував сертифікат, побачивши кілька ляпів.

"Отже, ось цю писульку, в якій замість назви вакцини записано "Коронавірусна хвороба COVID-19", а в графі "виробник" вписали кирилицею "Серум Інстітьют оф Індіа", у нас всерйоз називають "міжнародним сертифікатом"? - задається питанням журналіст, відзначивши, що даний документ викликає у нього "сміх з нотками істерики".

Нагадаємо, в Україні спостерігається зниження числа людей, які не бажають робити щеплення від коронавірусу COVID-19. Про це свідчать результати соцопитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.