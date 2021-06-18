В Україні знову менше тисячі нових хворих COVID-19 - свіжі дані на 18 червня

В Україні за добу четверга, 17 червня, зафіксовано 967 нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19, в тому числі захворіли 32 дитини і 6 медпрацівників. Це більш ніж на двісті випадків менше, ніж добу раніше. При цьому в попередній раз менше тисячі нових хворих фіксували в понеділок, 14 червня, але для початку тижня зниження цифр є традиційним.
Про це повідомляє в п'ятницю вранці МОЗ України на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
Також за минулу добу:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в р .. Київ (207), Харківській (68), Донецькій (61), Київської (54) і Дніпропетровській (50) областях.
За весь час пандемії в Україні:
Як повідомлялося, в КШЕ прогнозують, що нова хвиля коронавірусу може початися в Україні вже в середині літа.