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Субота, 19.06.2021
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Коронавірус вбив 40 осіб в Україні за останню добу: дані на 19 червня

Коронавірус вбив 40 осіб в Україні за останню добу: дані на 19 червня
Оновлено 09:20 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

На ранок 19 червня в Україні виявили 852 нові випадки захворювання на COVID-19. Серед них - 23 дитини і 41 медпрацівник.

 Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 571;

летальних випадків - 40;

одужали - 2 736 осіб;

За добу протестовано методом ПЛР - 26 463 особи, методом ІФА - 8 608 осіб, експрес-тестами - 14 559 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (202), Харківській (63), Львівській (61), Дніпропетровській (44) та Миколаївській (44) областях.

Статистика, надана МОЗ на 19.06.2021

Варто зазначити, що за весь час пандемії в Україні захворіли 2 229 044 людини, а видужали 2 150 708. Померли від ускладнень хвороби 51 992 особи.

Нагадаємо, останнім часом ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні стабілізувалася. В останні дні фіксують менше тисячі нових хворих COVID-19. Так 17 червня зафіксували 967 нових хворих, а 14 червня на коронавірус захворіли 420 чоловік.

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Тетяна Гулевата
Автор: Тетяна Гулевата Більд-редактор, веб-дизайнер
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МОЗ, Коронавірус, Covid-19.
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