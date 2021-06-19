Коронавірус вбив 40 осіб в Україні за останню добу: дані на 19 червня

На ранок 19 червня в Україні виявили 852 нові випадки захворювання на COVID-19. Серед них - 23 дитини і 41 медпрацівник.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 571;

летальних випадків - 40;

одужали - 2 736 осіб;

За добу протестовано методом ПЛР - 26 463 особи, методом ІФА - 8 608 осіб, експрес-тестами - 14 559 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (202), Харківській (63), Львівській (61), Дніпропетровській (44) та Миколаївській (44) областях.

Варто зазначити, що за весь час пандемії в Україні захворіли 2 229 044 людини, а видужали 2 150 708. Померли від ускладнень хвороби 51 992 особи.

Нагадаємо, останнім часом ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні стабілізувалася. В останні дні фіксують менше тисячі нових хворих COVID-19. Так 17 червня зафіксували 967 нових хворих, а 14 червня на коронавірус захворіли 420 чоловік.